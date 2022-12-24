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Стратегию по борьбе с коррупцией впервые приняли в Беларуси

24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стратегию по борьбе с коррупцией и преступностью впервые приняли в Беларуси. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает «МИР 24».

Новый документ разработан совместно с правительством. В нем учли международный опыт России и Казахстана, а также систематизировали белорусские наработки за несколько десятилетий. Стратегия по борьбе с коррупцией состоит из семи блоков. Особое внимание правоохранители будут уделять движению средств из-за рубежа. Также упор сделан на то, чтобы вовлечь в работу общественность.

«Должна быть действенная обратная связь между правоохранителями, которые должны информировать нанимателей, должностных лиц о фактах коррупции и требовать от них, чтобы руководители принимали действенные меры не только по устранению последствий, но и профилактике. С другой стороны, мы ждем, что сами люди, коллективы будут активно информировать правоохранительные органы об эпизодах, которые требуют проверки», – заявил Андрей Швед.

Также в повестке трудоустройство людей, которые вышли из мест лишения свободы. По словам генерального прокурора, 68% преступлений были совершены безработными. Поэтому труд – лучшая профилактика преступности.



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Особое внимание правоохранители будут уделять движению средств из-за рубежа.
 
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