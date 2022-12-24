Стратегию по борьбе с коррупцией впервые приняли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стратегию по борьбе с коррупцией и преступностью впервые приняли в Беларуси. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает «МИР 24».

Новый документ разработан совместно с правительством. В нем учли международный опыт России и Казахстана, а также систематизировали белорусские наработки за несколько десятилетий. Стратегия по борьбе с коррупцией состоит из семи блоков. Особое внимание правоохранители будут уделять движению средств из-за рубежа. Также упор сделан на то, чтобы вовлечь в работу общественность.

«Должна быть действенная обратная связь между правоохранителями, которые должны информировать нанимателей, должностных лиц о фактах коррупции и требовать от них, чтобы руководители принимали действенные меры не только по устранению последствий, но и профилактике. С другой стороны, мы ждем, что сами люди, коллективы будут активно информировать правоохранительные органы об эпизодах, которые требуют проверки», – заявил Андрей Швед.