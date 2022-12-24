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Стратегию по борьбе с коррупцией впервые приняли в Беларуси
24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стратегию по борьбе с коррупцией и преступностью впервые приняли в Беларуси. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает «МИР 24».
Новый документ разработан совместно с правительством. В нем учли международный опыт России и Казахстана, а также систематизировали белорусские наработки за несколько десятилетий. Стратегия по борьбе с коррупцией состоит из семи блоков. Особое внимание правоохранители будут уделять движению средств из-за рубежа. Также упор сделан на то, чтобы вовлечь в работу общественность.
Также в повестке трудоустройство людей, которые вышли из мест лишения свободы. По словам генерального прокурора, 68% преступлений были совершены безработными. Поэтому труд –
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Особое внимание правоохранители будут уделять движению средств из-за рубежа.
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