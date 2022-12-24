ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко встретился с претендентками в космонавты от Беларуси

24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шесть белорусских претенденток в космонавты тренируются в Звездном городке в Подмосковье. С ними пообщался президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Он посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент увидел, как девушки готовятся к полету.

«Ну, жива, здорова, молодец, молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще!», – оценил белорусский лидер прохождение одной из претенденток испытание на тренажере.

Основного кандидата на полет в космос и дублера определят после Нового года. Корме того, Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС. Модули сделаны точь-в-точь как на орбите.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Основного кандидата на полет в космос и дублера...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ожидании первой звезды: как католики в Беларуси готовятся к Рождеству?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2022
Mir24.TV Belarus
24.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика