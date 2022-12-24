Лукашенко встретился с претендентками в космонавты от Беларуси

Он посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент увидел, как девушки готовятся к полету.

«Ну, жива, здорова, молодец, молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще!», – оценил белорусский лидер прохождение одной из претенденток испытание на тренажере.

Основного кандидата на полет в космос и дублера определят после Нового года. Корме того, Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС. Модули сделаны точь-в-точь как на орбите.