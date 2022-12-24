В ожидании первой звезды: как католики в Беларуси готовятся к Рождеству?

«Перед Рождеством ставим елку, украшаем ее всей семьей. Наряжаем гирляндой. Я, как самый высокий, вешаю звезду наверх. На улице также вешаю украшения накануне Рождества – большие гирлянды на деревья, на дом», – рассказал прихожанин костела Юрий Селицкий.

Юрий – домашний помощник Святого Николая. Так христиане называют Деда Мороза. Помогает с подарками. Сегодня после мессы под елкой появится сюрприз. А на столе в сочельник только постные блюда. Вся кулинарная часть на Ольге.

«На Сочельник мы делаем кутью. Это каша. Обычно она готовится из перловой крупы, но наша семья любит из рисовой крупы. В кашу добавляется изюм, мед и грецкие орехи. Пост соблюдаем всей семьей: муж и сын. Сегодня получилось так, что у нас 12 блюд на столе постных», – отметила прихожанка костела Ольга Селицкая.

На праздник приедут и гости. Вместе навестят родителей и друзей. Обязательно с каким-то блюдом и подарками. Костел в Будславе в этот день ожидает около 300 человек.

«Подготовку к Рождеству можно разделить на две части. Первый этап относится к духовному, начинается с первого воскресенья – адвента. Многие люди делают разное послабление себе на это время. Совершают хорошие поступки или жертвуют нуждающимся», – пояснил ксендз Будславского костела Дмитрий Дубовик.

Украшают и сам костел. Праздничные элементы возле главного алтаря, у иконы Богородицы и на одном из боковых алтарей. Там делают декорацию вертепа. Это иллюстрация того, что происходило в ночь Рождества в Вифлееме. Помогают прихожане.

«Складывается хорошая традиция. Наверное, более 10 лет католические скауты из Вифлеема развозят огонь по разным странам. Огонь обычно хранится у нас в костеле. И в день перед Рождеством прихожане берут частицы этого огня домой», – сказал Дмитрий Дубовик.

Этот костел – историко-культурная ценность Беларуси международного значения. Пожар в 2021 уничтожил крышу над центральным нефом храма. В этом году купол укрепили. Над живописью внутри начали работать художники-реставраторы.