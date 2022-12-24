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В ожидании первой звезды: как католики в Беларуси готовятся к Рождеству?
24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Католики всего мира отмечают сочельник. В Беларуси у каждой семьи свои традиции праздника. Но все верующие сегодня отправятся в храмы. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына узнала, как проходит день перед Рождеством.
В этой семье две веры: жена православная, но соблюдает католические традиции мужа. Сын Артем прислуживает в костеле, помогает ксендзу. Юрий отвечает за хозяйственную часть собора, организовывает Будславский фест и заводит старинные часы на главной башне храма. Все вместе украшают и дом перед праздником.
«Перед Рождеством ставим елку, украшаем ее всей семьей. Наряжаем гирляндой. Я, как самый высокий, вешаю звезду наверх. На улице также вешаю украшения накануне Рождества – большие гирлянды на деревья, на дом», – рассказал прихожанин костела Юрий Селицкий.
Юрий – домашний помощник Святого Николая. Так христиане называют Деда Мороза. Помогает с подарками. Сегодня после мессы под елкой появится сюрприз. А на столе в сочельник только постные блюда. Вся кулинарная часть на Ольге.
На праздник приедут и гости. Вместе навестят родителей и друзей. Обязательно с каким-то блюдом и подарками. Костел в Будславе в этот день ожидает около 300 человек.
Украшают и сам костел. Праздничные элементы возле главного алтаря, у иконы Богородицы и на одном из боковых алтарей. Там делают декорацию вертепа. Это иллюстрация того, что происходило в ночь Рождества в Вифлееме. Помогают прихожане.
Этот костел – историко-культурная ценность Беларуси международного значения. Пожар в 2021 уничтожил крышу над центральным нефом храма. В этом году купол укрепили. Над живописью внутри начали работать художники-реставраторы.
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Костел в Будславе в этот день посетят около 300 человек.
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