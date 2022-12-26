«Фондовый рынок доступен не только для крупных игроков: можно выпустить облигации даже на 80 тысяч долларов». Чем корпоративные ценные бумаги полезны для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





В кризис трудно найти и финансирование для развития бизнеса, и надежные инструменты для инвестиций. Хорошо в таких ситуациях работает фондовый рынок. Жаль только, что в Беларуси он еще почти не развит. Соучредитель и директор компании «Финап24» Александр Маковецкий рассказал во время конференция Сapital Day, что происходит на рынке корпоративных облигаций и как возможности этого инструмента могу использовать эмитенты и инвесторы в 2023 году.

Генеральный партнер конференции — МТБанк

Обзор рынка облигаций Беларуси

— Я подготовил рейтинг депозитариев. На первом месте традиционно Беларусбанк. В списке еще два десятка компаний, но объем рынка корпоративных облигаций не особенно большой (всего 26,84 млрд белорусских рублей, в то время как рынок акций составляет 45,52 млрд). Однако он растет. Юрлица уже поняли, что можно привлекать деньги на понятных условиях с понятными ставками через отличные от кредита инструменты (акции либо облигации).







В связи с запретом в 2021 году выпуска валютных облигаций в 2022-м зарегистрировано всего 10 выпусков с объемом 238 млн белорусских рублей в эквиваленте.













Инвесторы чаще ищут короткие инструменты, эмитентам выгоднее получить длинные деньги, а профучастник рынка ценных бумаг позволяет найти компромиссное решение, показать какой на сегодня рынок и какие облигации будут ликвидными. Кстати, фондовый рынок доступен не только для крупных игроков: у нас есть и микрокейсы, когда выпуск корпоративных облигаций осуществляется всего лишь на 80 тысяч долларов в эквиваленте.





В 2022 году главной проблемой рынка ценных бумаг были скачки курсов иностранных валют на фоне войны в Украине. Естественно, после резких изменений нам звонили эмитенты и просили снять их бумаги с продажи. А физлица в этом момент просто пачками скупали эти облигации. Все, кто в этот момент размещались, продали весь объем эмиссии и получили деньги под хорошие условия.





Также стали появляться «индексируемые ценные бумаги». Это достаточно сложный инструмент, особенно для профучастников, у которых нет своего технического решения, потому что каждому инвестору нужно объяснить: что это такое, как считается формула, к чему она привязана. Если коротко, то это облигация в белорусских рублях, но с привязкой к курсу доллара. То есть если меняется курс доллара, инвестор получает процент и разницу между старым и новым курсом.





Какими были ставки по облигациям в 2022 году

Ставки по облигациям в 2022 году колебались от 5% до 15% годовых в долларах США, от 7% до 9% — в евро, от 15% до 23% — в белорусских рублях. Комиссии профучастников тоже у всех разные: при пятилетних бумагах — обычно не больше 0,1% годовых.





Очень плохо влияют на рынок новости о дефолтах эмитентов облигаций. И, к счастью, не всегда эти новости соответствуют действительности: иногда дефолт происходит, но через какое-то время эмитент полностью покрывает все долги перед инвесторами. Однако об этом уже никто не пишет. Например, один из эмитентов должен был погасить около 300 тысяч долларов США, а вовремя получилось вернуть только 270 тысяч и еще 30 — буквально через неделю-другую.





В 2021 году было 12 дефолтов. Сколько будет в 2022-м пока еще не ясно. Кроме того, бывают на рынке и умышленные дефолты, когда заведомо плохой клиент приходил на рынок и даже не собирался выполнять обязательства. Несмотря на то, что у нас очень серьезное законодательство в этих вопросах, мошенники умудряются найти лозейки.





Чтобы обезопасить себя от дефолта, необходимо смотреть на финансы эмитента, реально оценивать его бизнес. Есть сервисы, которые позволяют проверить любую компанию. Казалось бы, это простые совершенно действия, но далеко не все из выполняют перед тем, как вложиться в те или иные ценные бумаги.

Что будет с рынком корпоративных облигаций

Давайте пройдемся по ключевым вызовам, которые могут повлиять на рынок корпоративных облигаций:

Новый законопроект , который, возможно, даст профучастникам право вступать в ПВТ и работать с цифровыми активами (криптовалютами и токенами).

2. Могут появиться: упрощенная регистрация эмиссии (сейчас это порядка 30 дней) и новое понятие «квалифицированные инвесторы». Минфин анонсировал эти изменения еще в начале 2022 года.





3. Рынок должен развиваться в направлении выпуска корпоративных облигаций для нерезидентов в валюте. Мы активно смотрим на рынки России, Казахстана и Армении, чтобы дать возможность нашим юридическим лицам выйти на рынки других стран. Там значительно больше ликвидность.





4. Может появиться доступ белорусских профучастнов к торгам на бирже в России, а также выход российских игроков на наш рынок. Поэтому мы ждем, что в следующем году будут новые сильные игроки с интересными условиями.

5. Рынок должен принять или «убить» индексируемые облигации. Очень хорошо бы сказалась на рынке возможность выпуска облигаций в валюте «дружественных стран».

6. Должны появиться депозитарные облигации.

7. Могут быть новые дефолты эмитентов.





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