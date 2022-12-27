От рыцарей до миньонов. ТОП-10 экшен-игр в AppGallery

Источник материала: ProBusiness

Быстрые и динамичные игры популярны на любых платформах. И владельцам смартфонов Huawei сейчас есть из чего выбирать: танковые баталии, файтинги, стрелялки и королевские битвы. Мы составили ТОП-10 увлекательных игр в жанре Action, которые можно легко найти и установить через магазин приложений AppGallery.

1.Tanks Blitz





Наследник знаменитой «танковой» серии. Механика игры та же: вы берете на себя роль командира танка, управляя которым принимаете участие в сражениях против других танкистов и стремитесь свести к нулю число бронированной техники противника. А в перерывах между боями покупаете новые танки, улучшаете оборудование, наносите камуфляж — в общем, всячески увеличиваете свои шансы на выживание и вносите разнообразие в геймплей.

«Автопарк» в игре очень большой. Он насчитывает более 400 боевых машин с детально проработанными 3D-моделями. Среди них есть как исторически достоверная техника, так и экспериментальные танки, выпущенные малым тиражом, и даже железные монстры из фантастических вселенных. Отдельной похвалы заслуживает отличная оптимизация, благодаря которой в Tanks Blitz запросто безо всяких лагов и подвисаний можно играть даже на маломощных смартфонах. А если у вас устройство посерьезнее, то на высоких настройках качество спецэффектов тоже порадует.

2.Standoff 2





Слегка ностальгический и вместе с тем смело идущий в ногу со временем многопользовательский шутер от первого лица. Визуально он напоминает CS: GO, дизайн некоторых карт и оружия тоже намекает на старую добрую классику. Однако если отбросить сходства, то можно увидеть, что игра основательно перелопачена под мобильные платформы и не является клоном, а вполне себе крепким самостоятельным проектом.

Самое приятное, что Standoff 2 — это справедливая игра. Доната фактически нет. Все оружие покупается за внутреннюю игровую валюту, которая зарабатывается в боях. А за реальные деньги можно купить только скины, которые просто украшают оружие и никак не влияют на его боевые качества. То есть, выигрыш и проигрыш в матчах целиком зависит лишь от того, насколько хорошо игрок владеет виртуальными боевыми скиллами. Всего в игре доступно 5 боевых режимов, включая классический Deathmatch, Закладку бомбы и Гонку вооружений.

3.Mobile Legends: Bang Bang





Сверхпопулярная игра в жанре MOBA, по которой регулярно проводятся чемпионаты с розыгрышем крупных денежных призов. В прошлом году она даже умудрилась стать самой просматриваемой мобильной киберспортивной дисциплиной. Тогда соревнования по ней набрали более 386,8 млн часов просмотра. Начать играть в нее очень просто, а вот достичь вершин мастерства — довольно сложно. Как и в случае с шахматами.

Но ничто не мешает играть в Mobile Legends: Bang Bang просто ради фана. Берите понравившегося героя, присоединяйтесь к сражению в режиме 5 на 5 и отправляйтесь разрушать базу противника. На дороге к осуществлению этого коварного плана будут стоять защитные башни, толпы миньонов и другие игроки. Но не забывайте, что перед вами — командная игра. В погоне за личными бонусами легко допустить поражение всей партии. Бои на арене проходят очень динамично и длятся не больше 10 минут.

4.Garena Free Fire: Север





Одна из самых популярных игр в жанре «королевской битвы». Если вы уже запускали PUBG или Fortnite, то будете чувствовать себя здесь как дома. Завязка классическая: на остров с парашютами высаживаются до 50 бойцов, где им придется сражаться друг с другом. До финала доберется только один игрок или команда. Для победы можно использовать все подручные средства: транспорт, аптечки, бронежилеты и, конечно же, оружие.

Воюют здесь не безликие классы бойцов, а персонажи. Каждый — со своими уникальными навыками. Помимо героев, для приобретения доступны питомцы, которые дают определенные пассивные бонусы. А для их прокачки нужно добывать еду. Комбинируя между собой разных персонажей и питомцев, можно менять стиль игры. Garena Free Fire совсем не требовательна к начинке смартфона и без проблем идет даже на слабых устройствах, чем выгодно отличается от той же PUBG Mobile.

5.Soul Knight





Мобильный экшен с 8-битной графикой и увлекательным геймплеем. Игровой процесс можно описать тремя фразами: исследуй подземелья, сражайся с монстрами и забирай сокровища. Всего нужно пройти три уровня, в каждом из которых по пять миссий, но к игре хочется возвращаться снова и снова, поскольку каждый раз локации генерируются случайным образом.

На выбор доступно 14 классов персонажей. Рыцарь может использовать в боях сразу два оружия, разбойник умеет уклоняться от атак и снарядов, маг способен наносить удары молнией, а у алхимика есть отравляющая газовая граната. Играть можно как в одиночку, так и через сеть Wi-Fi командой до 4 человек. В зависимости от количества геймеров увеличивается количество врагов на комнату. Бои в игре — жаркие и динамичные, так что скучать точно не придётся.

6.Archero





Веселая аркадная экшен-игра, где отважный лучник сражается с кровожадными монстрами. Поможет ему в этом разнообразная экипировка. На тропу войны он может взять с собой до двух питомцев. Несмотря на то, что главный герой — лучник, выбор оружия очень велик. Например, есть магическое копье, которое быстро стреляет лучом, а еще есть магический посох, стреляющий пусть и не очень быстро, но зато чем-то самонаводящимся.

Управление очень простое: удерживаете палец на экране, чтобы персонаж перемещался, а когда нужно выстрелить, то просто отпускаете. Реализовано множество режимов, включая обычный, режим героя, экспедиции, ежедневные ивенты и прочие регулярно появляющиеся приключения. Доступны PVP-бои и возможность кооперативного прохождения. Игра постоянно активно развивается, а это как раз то, чего не хватает многим другим мобильным проектам.

7.Shadow Fight 2





Серия файтингов Shadow Fight от российской компании Nekki уже давно приобрела культовый статус. Это уже такой же титан жанра, что и Street Fighter или Mortal Combat, только для мобилок. Особенно выделяется на фоне остальных вторая часть, для которой характерна своя особая стилистика. Вместо детальной прорисовки персонажей она делает ставку на стильную силуэтную графику — здесь воин-тень сражается с другими теневыми бойцами, только перешедшими на сторону тьмы. Вместе с тем, каждое движение детально анимировано, все атаки и приемы выглядят красиво и кинематографично, а физика боя реализована максимально реалистично.

Геймплей тоже на высоте. В процессе игры главному герою придется разучивать множество приемов и комбо, обзаводиться новыми видами оружия и доспехов. Прежде чем побеждать боссов нужно будет хорошенько попотеть, чтобы экипироваться и отточить тактику боя. Управление очень удобное и специально заточено под сенсорные экраны, а особенности графики позволяют комфортно играть даже на бюджетных устройствах. Поклонники полноценного 3D могут остановить свой выбор на Shadow Fight 3, а любители PvP-боев — на Shadow Fight 4: Arena, которые тоже доступны в AppGallery.

8.Modern Ops: Стрелялки онлайн





Игра интересна PvP-сражениями от первого лица. В арсенале насчитывается более 30 видов современного оружия, которое можно всячески улучшать. А чтобы боец выделялся на фоне остальных, предусмотрено множество скинов для оружия, масок и брони. Продумано очень много «шкурок» с яркой расцветкой. Сеттинг игры повторяет известную серию Сounter-Strike: спецназ против террористов. Но в геймплее есть и отличия. Во время боя можно лечиться с помощью аптечек. Обнаружить противников вблизи помогает радар, работающий в связке с развед-дроном. Для защиты от него используется антирадар. В качестве дополнительной экипировки также часто берут щит с пистолетом, ракетницу, турель или базуку. Разработчики постоянно придумывают что-то новое, добавляя новые игровые режимы, карты, броню и боевой арсенал.

9.World War 2: Военные игры





Шутер в исторических декорациях с видом от первого лица. Как несложно догадаться из названия, игра предлагает окунуться в баталии Второй Мировой Войны. Можно выбрать одну из 4 сторон конфликта и взять с собой оружие того времени. Помимо классических автоматов, пулеметов и винтовок есть даже такая экзотика как огнемет. Доступно 6 режимов боя как для командной игры, так и для одиночной, включая захват точек, гонку вооружений, бой на ножах и закладку бомбы. Графика в игре довольно реалистичная, по стилю напоминает старые добрые Call of Duty и Medal of Honor.

10.Left to Survive





В игре предстоит отстраивать поселение и отбиваться от полчищ живых мертвецов в условиях зомби-апокалипсиса. Для окончательного упокоения нежити предусмотрен просто громаднейший арсенал оружия, которое можно всячески улучшать и модифицировать, но доступ к нему открывается постепенно. Зомби будет очень много, нападают они толпами, и далеко не все шагают со скоростью улитки: есть и довольно шустрые товарищи. Некоторые предпочитают передвигаться прыжками, а отдельные уникумы дополнительно прикрываются щитами, из-за чего их не так-то и просто остановить.

Отвлечься от отстрела не шибко умных монстров поможет режим PvP-сражений, где вы сможете померяться меткостью и умением правильно использовать укрытия в перестрелках с другими игроками. Реализован он весьма увлекательно, некоторые завсегдатаи Left to Survive даже проводят в нем больше времени, чем в охоте на зомби. Впрочем, разработчики игры не сидят сложа руки и постоянно придумывают всякие новые ивенты. Например, путешествия в прошлое с целью остановить зомби или в будущее — против киборгизированных мертвяков.