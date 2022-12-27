«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса в рамках совместного проекта «Рабочая группа». Ведущие Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) вместе с экспертами помогают компаниям найти пути для масштабирования и дают советы по развитию бизнеса, отвечая на вопросы предпринимателей.

На этот раз разбираем кейс компании «Парк Высокой Бухгалтерии» , которая оказывает бухгалтерские услуги для бизнеса на аутсорсе. В «Рабочую группу» обратились CEO компании Елена Шпаковская и финансовый директор Яна Лавринович.

Раньше ключевыми клиентами компании были ИТ-бизнесы, но в этом году многие компании ушли с местного рынка. Поэтому «Парк Высокой Бухгалтерии» вынужден искать новых клиентов и привлекать компании из других индустрий. Вместе с экспертами разобрались, какие cегменты компаний могут стать потенциальными клиентами, и что можно сделать, чтобы переориентироваться на новые ниши.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа Банк в Беларуси .

Эксперты выпуска:

Евгений Краснянский , партнер консалтинговой компании CIVITTA Беларусь;

Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG.

О компании «Парк Высокой Бухгалтерии»

ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» занимается бухгалтерским аутсорсингом. Специалисты ведут для бизнеса бухгалтерию, налоги, кадровое сопровождение, оказывают юридическую поддержку и консалтинговые услуги.

Ключевыми клиентами компании являются ИТ-компании со штатом до 100 человек. Однако работа ведется и с бизнесом из других сфер: ретейл, логистика, медиа и др.





Средний чек сделки — $ 250. На данный момент у компании 155 клиентов, из них 140 являются постоянными. Цикл сделки занимает от недели до года.

В штате компании 23 сотрудника, из них продажами занимаются 2 специалиста. Они обрабатывают в среднем по 340 лидов в месяц. Конверсия в сделку — 4%.

Рентабельность бизнеса составляет 15−30%. Объем выручки — $ 35−40 тыс.

В планах компании:

увеличить количество клиентов к середине 2023 до 200;

прирасти в 2 раза по выручке — выйти на $ 70−80 тыс. в месяц;

повысить рентабельность бизнеса;

продвинуть новые проекты ПВБ: курс IT Class, услуги «Главный бухгалтер» «Операционный директор».





Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?

За последний год компания ощутила сокращение количества клиентов из ИТ-сферы. Именно на них бизнес был ориентирован с момента основания, продвижение и коммуникация велись с акцентом на данный сегмент клиентов. Поэтому сейчас руководство компании задумывается о том, как привлекать клиентов из других индустрий.

Также для «Парка Высокой Бухгалтерии» важно научиться четче подчеркивать преимущества аутсорсинговой бухгалтерии, конкурировать со штатными специалистами и даже заменять их.

Поэтому представители «Парка Высокой Бухгалтерии» обратились к экспертам со следующими вопросами:

Как сейчас меняется бизнес Беларуси, в частности IT-сфера?

Как привлечь успешные компании в качестве клиентов?

Как выводить на рынок и продвигать новые проекты в сфере бухгалтерии?

Как выстроить маркетинга на B2B-клиентов?

Как можно повысить рентабельность аутсорсингового бизнеса?

Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:

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​​​​​Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

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