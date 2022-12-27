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«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?
27.12.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
На этот раз разбираем кейс компании
Раньше ключевыми клиентами компании были ИТ-бизнесы, но в этом году многие компании ушли с местного рынка. Поэтому «Парк Высокой Бухгалтерии» вынужден искать новых клиентов и привлекать компании из других индустрий. Вместе с экспертами разобрались, какие cегменты компаний могут стать потенциальными клиентами, и что можно сделать, чтобы переориентироваться на новые ниши.
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска:
О компании «Парк Высокой Бухгалтерии»
ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» занимается бухгалтерским аутсорсингом. Специалисты ведут для бизнеса бухгалтерию, налоги, кадровое сопровождение, оказывают юридическую поддержку и консалтинговые услуги.
Ключевыми клиентами компании являются ИТ-компании со штатом до 100 человек. Однако работа ведется и с бизнесом из других сфер: ретейл, логистика, медиа и др.
Средний чек сделки — $ 250. На данный момент у компании 155 клиентов, из них 140 являются постоянными. Цикл сделки занимает от недели до года.
В штате компании 23 сотрудника, из них продажами занимаются 2 специалиста. Они обрабатывают в среднем по 340 лидов в месяц. Конверсия в сделку — 4%.
Рентабельность бизнеса составляет 15−30%. Объем выручки — $ 35−40 тыс.
В планах компании:
Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?
За последний год компания ощутила сокращение количества клиентов из ИТ-сферы. Именно на них бизнес был ориентирован с момента основания, продвижение и коммуникация велись с акцентом на данный сегмент клиентов. Поэтому сейчас руководство компании задумывается о том, как привлекать клиентов из других индустрий.
Также для «Парка Высокой Бухгалтерии» важно научиться четче подчеркивать преимущества аутсорсинговой бухгалтерии, конкурировать со штатными специалистами и даже заменять их.
Поэтому представители «Парка Высокой Бухгалтерии» обратились к экспертам со следующими вопросами:
Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:
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