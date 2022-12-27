ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?

27.12.2022 09:45 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?

«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса в рамках совместного проекта «Рабочая группа». Ведущие Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) вместе с экспертами помогают компаниям найти пути для масштабирования и дают советы по развитию бизнеса, отвечая на вопросы предпринимателей.

На этот раз разбираем кейс компании «Парк Высокой Бухгалтерии», которая оказывает бухгалтерские услуги для бизнеса на аутсорсе. В «Рабочую группу» обратились CEO компании Елена Шпаковская и финансовый директор Яна Лавринович.

Раньше ключевыми клиентами компании были ИТ-бизнесы, но в этом году многие компании ушли с местного рынка. Поэтому «Парк Высокой Бухгалтерии» вынужден искать новых клиентов и привлекать компании из других индустрий. Вместе с экспертами разобрались, какие cегменты компаний могут стать потенциальными клиентами, и что можно сделать, чтобы переориентироваться на новые ниши.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа Банк в Беларуси.

Эксперты выпуска:

  • Евгений Краснянский, партнер консалтинговой компании CIVITTA Беларусь;

  • Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG.

О компании «Парк Высокой Бухгалтерии»

ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» занимается бухгалтерским аутсорсингом. Специалисты ведут для бизнеса бухгалтерию, налоги, кадровое сопровождение, оказывают юридическую поддержку и консалтинговые услуги.

Ключевыми клиентами компании являются ИТ-компании со штатом до 100 человек. Однако работа ведется и с бизнесом из других сфер: ретейл, логистика, медиа и др.

«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?

Средний чек сделки — $ 250. На данный момент у компании 155 клиентов, из них 140 являются постоянными. Цикл сделки занимает от недели до года.

В штате компании 23 сотрудника, из них продажами занимаются 2 специалиста. Они обрабатывают в среднем по 340 лидов в месяц. Конверсия в сделку — 4%.

Рентабельность бизнеса составляет 15−30%. Объем выручки — $ 35−40 тыс.

В планах компании:

  • увеличить количество клиентов к середине 2023 до 200;

  • прирасти в 2 раза по выручке — выйти на $ 70−80 тыс. в месяц;

  • повысить рентабельность бизнеса;

  • продвинуть новые проекты ПВБ: курс IT Class, услуги «Главный бухгалтер» «Операционный директор».

«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?

Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?

За последний год компания ощутила сокращение количества клиентов из ИТ-сферы. Именно на них бизнес был ориентирован с момента основания, продвижение и коммуникация велись с акцентом на данный сегмент клиентов. Поэтому сейчас руководство компании задумывается о том, как привлекать клиентов из других индустрий.

Также для «Парка Высокой Бухгалтерии» важно научиться четче подчеркивать преимущества аутсорсинговой бухгалтерии, конкурировать со штатными специалистами и даже заменять их.

Поэтому представители «Парка Высокой Бухгалтерии» обратились к экспертам со следующими вопросами:

  • Как сейчас меняется бизнес Беларуси, в частности IT-сфера?
  • Как привлечь успешные компании в качестве клиентов?
  • Как выводить на рынок и продвигать новые проекты в сфере бухгалтерии?
  • Как выстроить маркетинга на B2B-клиентов?
  • Как можно повысить рентабельность аутсорсингового бизнеса?

Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.


​​​​​Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

Партнер проекта:

«Забудьте уже о клиентах из ИТ». Как компании по аутсорсингу бухгалтерии искать новых клиентов?

Еще больше видео и актуальной информации в Telegram и ALFA-HUB — YouTube. Подписывайтесь!

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса в рамках совместного проекта «Рабочая группа». Ведущие Дмитрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мезенцев заявил об утверждении бюджета Союзного государства на 2023 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2022
Mir24.TV Belarus
27.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика