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Мезенцев заявил об утверждении бюджета Союзного государства на 2023 год

27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры России и Беларуси утвердили основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год, рассказал РИА «Новости» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко», – заявил он.

По словам Мезенцева, приоритетными остаются программы Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета. В следующем году планируется реализация восьми таких программ.

«Будут решаться важнейшие задачи в космической сфере – на этапе создания уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, что позволит обеспечить исследования атмосферы и земной поверхности – по запросу реальных отраслей экономики», – отметил госсекретарь Союзного государства.

Также значимым направлением сотрудничества России и Беларуси остается сфера электроники и микроэлектроники. Мезенцев добавил, что продолжится взаимодействие в сфере охраны здоровья в рамках программы Союзного государства, будут проводится исследования по разработке технологий мембранной защиты организма человека от вирусов.

Госсекретарь подчеркнул, что в бюджете предусмотрена поддержка проектов и 33 мероприятий Союзного государства, которые имеют гуманитарную, культурную и патриотическую направленность.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия будут работать над унификацией гражданского законодательства. Об этом договорились министры юстиции двух стран.



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По словам Мезенцева, приоритетными остаются программы Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета.
 
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