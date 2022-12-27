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Мезенцев заявил об утверждении бюджета Союзного государства на 2023 год
27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидеры России и Беларуси утвердили основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год, рассказал
«Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко», – заявил он.
По словам Мезенцева, приоритетными остаются программы Союзного государства, которые традиционно финансируются
«Будут решаться важнейшие задачи в космической сфере – на этапе создания уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, что позволит обеспечить исследования атмосферы и земной поверхности – по запросу реальных отраслей экономики», – отметил госсекретарь Союзного государства.
Также значимым направлением сотрудничества России и Беларуси остается сфера электроники и микроэлектроники. Мезенцев добавил, что продолжится взаимодействие в сфере охраны здоровья в рамках программы Союзного государства, будут проводится исследования по разработке технологий мембранной защиты организма человека от вирусов.
Госсекретарь подчеркнул, что в бюджете предусмотрена поддержка проектов и 33 мероприятий Союзного государства, которые имеют гуманитарную, культурную и патриотическую направленность.
Ранее сообщалось, что
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По словам Мезенцева, приоритетными остаются программы Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета.
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