Мезенцев заявил об утверждении бюджета Союзного государства на 2023 год

По словам Мезенцева, приоритетными остаются программы Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета . В следующем году планируется реализация восьми таких программ.

«Будут решаться важнейшие задачи в космической сфере – на этапе создания уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, что позволит обеспечить исследования атмосферы и земной поверхности – по запросу реальных отраслей экономики», – отметил госсекретарь Союзного государства.

Также значимым направлением сотрудничества России и Беларуси остается сфера электроники и микроэлектроники. Мезенцев добавил, что продолжится взаимодействие в сфере охраны здоровья в рамках программы Союзного государства, будут проводится исследования по разработке технологий мембранной защиты организма человека от вирусов.

Госсекретарь подчеркнул, что в бюджете предусмотрена поддержка проектов и 33 мероприятий Союзного государства, которые имеют гуманитарную, культурную и патриотическую направленность.