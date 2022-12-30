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Спецслужбы расследуют инцидент с падением ракеты на территорию Беларуси
30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси расследуют инцидент с падением ракеты комплекса С-300. О происшествии немедленно проинформировали президента страны. На месте происшествия работают специалисты. Подробности расскажет корреспондент Галина Пузына «МИР 24».
На поле, где раньше росла кукуруза, сейчас – газодинамические рули, двигатель и боевая головка. Саперы уже осмотрели территорию. На месте происшествия работают судебные эксперты, следователи, сотрудники МВД, МЧС и военные.
Все подъездные пути к деревне Горбаха перекрыты. Место происшествия – под охраной. Людей из ближайших домов эвакуировали.
Министерство иностранных дел Беларуси в связи с произошедшим направило Украине ноту протеста. В МИД вызвали посла Украины Игоря Кизима.
Причины падения сейчас устанавливаются.
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