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Спецслужбы расследуют инцидент с падением ракеты на территорию Беларуси

30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси расследуют инцидент с падением ракеты комплекса С-300. О происшествии немедленно проинформировали президента страны. На месте происшествия работают специалисты. Подробности расскажет корреспондент Галина Пузына «МИР 24».

На поле, где раньше росла кукуруза, сейчас – газодинамические рули, двигатель и боевая головка. Саперы уже осмотрели территорию. На месте происшествия работают судебные эксперты, следователи, сотрудники МВД, МЧС и военные.

«На территории Ивановского района было зафиксировано падение, предположительно, зенитной управляемой ракеты комплексы С-300 украинских вооруженных сил. Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем», – заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

Все подъездные пути к деревне Горбаха перекрыты. Место происшествия – под охраной. Людей из ближайших домов эвакуировали.

«Фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значения для следствия и последующего проведения ряда экспертиз», – сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Сведений о пострадавших на данный момент нет. Рядом с местом происшествия находится озеро, где часто бывают рыбаки. Живут в деревне и пенсионеры, и дети. Есть школа и детский сад.

«Выходил из дома, взрыв – упала ракета. Пошел, посмотрел. Ракета – в огороде почти», – рассказал местный житель Александр Совейко.

«Зачем такое делать? Мы хотим мира», – отметила местная жительница Анна Шейко.

Министерство иностранных дел Беларуси в связи с произошедшим направило Украине ноту протеста. В МИД вызвали посла Украины Игоря Кизима.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследования всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов», – сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Причины падения сейчас устанавливаются.



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