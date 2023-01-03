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Белорусские школьники посетят Кремлевскую елку в Москве

03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

35 белорусских школьников едут на Кремлевскую елку. Их пригласил посол России Борис Грызлов. Как выбирали счастливчиков, знает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В школьном рюкзаке у Федора все, что нужно для поездки. С четырех утра собирает багаж. Настольные игры, чтобы не скучать в поезде, нарядные рубашка и брюки для похода в Кремлевский дворец.

«Радость, когда все осознал. В первый раз еду куда-то за границу!» – поделился ученик 5 класса гимназии № 50 г. Минска Федор Гонов.

Красная площадь, Кремль, Поклонная гора. Федор изучил все точки маршрута. А ведь старшие братья не верили, что младшему достанется счастливый билет.

«Когда объявили, что Федор победил, что он попадает на Кремлевскую елку, то первое, что я сказала: «Вот мы все смеялись, но ведь нужно верить в свою мечту», – сказала мама школьника Татьяна Пуховицкая.

У ученицы 2-го класса 50-й гимназии Софии для бального платья с балетной пачкой отдельный чемодан. Эту поездку ждала, готовилась и волновалась.

«Я почти не могла спать и все время об этом думала», – поделилась София Запрягаева.

Мама верила: дочь пройдет отбор. Помогала с сочинением. Главное – правильная установка. Писали: «Точно знаю, что поеду». Сработало.

«Это невозможно передать, это только мамы поймут. Такая гордость. Она умница», –отметила мама Софии Дарья Запрягаева.

За хорошую учебу и участие в олимпиадах – пригласительный в Кремль. Желающих сотни. Пропуском стали не только отличные оценки. Жюри определяло победителей в творческом конкурсе.

«Пришлось провести конкурс, связанный уже с самой елкой. Хотелось, чтобы дети доказали свое искреннее желание», – рассказала директор гимназии № 50 г. Минска Лола Пахомова.

35 школьников 50-й столичной гимназии впервые на Кремлевской елке. Но чудеса продолжатся и после Нового года. В посольстве России в Беларуси пообещали старшеклассникам путешествие этим летом на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Для белорусских детей, которые едут на Кремлевскую елку, Российские железные дороги выделили специальный вагон.



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Теги: Минск
 
 
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Пропуском были не только отличные оценки. Жюри определяло победителей в творческом конкурсе.
 
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