|
Белорусские школьники посетят Кремлевскую елку в Москве
03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
35 белорусских школьников едут на Кремлевскую елку. Их пригласил посол России Борис Грызлов. Как выбирали счастливчиков, знает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
В школьном рюкзаке у Федора все, что нужно для поездки. С четырех утра собирает багаж. Настольные игры, чтобы не скучать в поезде, нарядные рубашка и брюки для похода в Кремлевский дворец.
Красная площадь, Кремль, Поклонная гора. Федор изучил все точки маршрута. А ведь старшие братья не верили, что младшему достанется счастливый билет.
«Когда объявили, что Федор победил, что он попадает на Кремлевскую елку, то первое, что я сказала: «Вот мы все смеялись, но ведь нужно верить в свою мечту», – сказала мама школьника Татьяна Пуховицкая.
У ученицы 2-го класса 50-й гимназии Софии для бального платья с балетной пачкой отдельный чемодан. Эту поездку ждала, готовилась и волновалась.
«Я почти не могла спать и все время об этом думала», – поделилась София Запрягаева.
Мама верила: дочь пройдет отбор. Помогала с сочинением. Главное – правильная установка. Писали: «Точно знаю, что поеду». Сработало.
«Это невозможно передать, это только мамы поймут. Такая гордость. Она умница», –отметила мама Софии Дарья Запрягаева.
За хорошую учебу и участие в олимпиадах – пригласительный в Кремль. Желающих сотни. Пропуском стали не только отличные оценки. Жюри определяло победителей в творческом конкурсе.
35 школьников 50-й столичной гимназии впервые на Кремлевской елке. Но чудеса продолжатся и после Нового года. В посольстве России в Беларуси пообещали старшеклассникам путешествие этим летом на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург.
Для белорусских детей, которые едут на Кремлевскую елку, Российские железные дороги выделили специальный вагон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропуском были не только отличные оценки. Жюри определяло победителей в творческом конкурсе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)