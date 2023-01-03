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Минские моржи открыли купальный сезон
03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минские моржи открыли купальный сезон-2023. Хотя температура воздуха в Беларуси плюсовая, но заряд бодрости любители закаливания все же получили, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Январскую стужу в 2023 году заменили почти мартовские +5, вода – около двух градусов тепла. Для минских моржей это практически курортный показатель.
«Чувствуешь себя очень плохо, не хватает адреналина. Не хватает окунания, драйва, который ты получаешь в воде. Вода приводит организм в состояние эйфории», – отметил профессиональный морж Александр Русецкий.
Погружаются с головой в проруби все больше минчан. Не имеют значения ни опыт, ни физическая подготовка, ни возраст. Главное – желание. Милана купается в январе уже пятый год.
На берегу Цнянского водохранилища десятки любителей зимнего плавания. Вода ледяная только после первого окунания.
Сборы моржей всегда под присмотром спасателей. Они не рекомендуют окунаться в одиночку.
Медики советуют готовить к моржеванию организм поэтапно, начиная с закаливаний. Этого вполне достаточно, чтобы забыть о простудах.
Сегодня в Минском клубе моржей почти 200 участников.
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Январскую стужу в 2023 году заменили почти мартовские +5, вода – около двух градусов тепла. Для минских моржей это практически курортный показатель.
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