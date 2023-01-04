Погода в СНГ: морозы в Москве, весна в Кишиневе и паводки в Минске

В Алматы снегопад начался ночью. К утру подросли сугробы. Борьбу с ними ведут более 1200 коммунальщиков. Расчищают проезжую часть и тротуары. Помогает спецтехника. В уборке и вывозе снега задействовали больше сотни погрузчиков и самосвалов.

«Посыпали уже более двух тысяч тонн противогололедных материалов, ведется вывоз снега, вывезено более четырех тысяч кубических метров снега. В противогололедных материалах мы стараемся использовать меньше соли», – отметил главный специалист отдела благоустройства Управления жилищной политики Александр Сергеев

Кишинев, Молдова

В Молдове из-под календарного контроля вырвалась весна. Днем в республике до плюс 13. В лесу и на огородах зацвели подснежники. Но жителей Кишинева такое аномальное тепло беспокоит.

Агентство окружающей среды подтвердило наличие в воздухе твердых частиц размером меньше пылинки. Их концентрация превышена почти в три раза. Специалисты объясняют это отсутствием ветра и не типичным для этого времени года теплом. Крупным производственным предприятиям власти рекомендовали сократить режим работы. Это касается и Кишиневских ТЭЦ, которые нынешней зимой перешли с газа на мазут.

Минск, Беларусь

В Беларуси полный пасмурный набор: дожди, мокрый снег и оттепель. Температура ушла в плюс и паводки открыли сезон. Реки вышли из берегов. В некоторых районах зафиксировали подъем воды до 15 сантиметров.

На Западной Двине пришлось приоткрыть часть затворов плотины Полоцкой ГЭС.

Расход воды через гидроэлектростанцию увеличился в два с половиной раза. Эти меры помогут снизить риск подтоплений.