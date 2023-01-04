ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: морозы в Москве, весна в Кишиневе и паводки в Минске

04.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рывок холода почувствуют жители российской столицы. Рождественские морозы придут в Москву точно по расписанию. С 6 по 10 января температура упадет до минус 29. Это будет самая холодная пятидневка века, сообщили в Гидрометцентре. О том, какая погода сейчас в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Алматы, Казахстан

Казахстан оказался в зоне ненастья. Метет по всей стране. Закрыты почти 130 участков дорог. Сотни автомобилей, которые застряли на трассах, ждут возможности проехать в город. Выбраться из сугробов помогают спасатели. На юге республики эвакуировали почти 700 человек.

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

Рекомендации врача

В Алматы снегопад начался ночью. К утру подросли сугробы. Борьбу с ними ведут более 1200 коммунальщиков. Расчищают проезжую часть и тротуары. Помогает спецтехника. В уборке и вывозе снега задействовали больше сотни погрузчиков и самосвалов.

«Посыпали уже более двух тысяч тонн противогололедных материалов, ведется вывоз снега, вывезено более четырех тысяч кубических метров снега. В противогололедных материалах мы стараемся использовать меньше соли», – отметил главный специалист отдела благоустройства Управления жилищной политики Александр Сергеев

Кишинев, Молдова

В Молдове из-под календарного контроля вырвалась весна. Днем в республике до плюс 13. В лесу и на огородах зацвели подснежники. Но жителей Кишинева такое аномальное тепло беспокоит.

Агентство окружающей среды подтвердило наличие в воздухе твердых частиц размером меньше пылинки. Их концентрация превышена почти в три раза. Специалисты объясняют это отсутствием ветра и не типичным для этого времени года теплом. Крупным производственным предприятиям власти рекомендовали сократить режим работы. Это касается и Кишиневских ТЭЦ, которые нынешней зимой перешли с газа на мазут.

Минск, Беларусь

В Беларуси полный пасмурный набор: дожди, мокрый снег и оттепель. Температура ушла в плюс и паводки открыли сезон. Реки вышли из берегов. В некоторых районах зафиксировали подъем воды до 15 сантиметров.

На Западной Двине пришлось приоткрыть часть затворов плотины Полоцкой ГЭС.

Расход воды через гидроэлектростанцию увеличился в два с половиной раза. Эти меры помогут снизить риск подтоплений.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какая погода сейчас в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2023
Mir24.TV Belarus
04.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика