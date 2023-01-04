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Погода в СНГ: морозы в Москве, весна в Кишиневе и паводки в Минске
04.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рывок холода почувствуют жители российской столицы. Рождественские морозы придут в Москву точно по расписанию. С 6 по 10 января температура упадет до минус 29. Это будет самая холодная пятидневка века, сообщили в Гидрометцентре. О том, какая погода сейчас в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Алматы, Казахстан
Казахстан оказался в зоне ненастья. Метет по всей стране. Закрыты почти 130 участков дорог. Сотни автомобилей, которые застряли на трассах, ждут возможности проехать в город. Выбраться из сугробов помогают спасатели. На юге республики эвакуировали почти 700 человек.
В Алматы снегопад начался ночью. К утру подросли сугробы. Борьбу с ними ведут более 1200 коммунальщиков. Расчищают проезжую часть и тротуары. Помогает спецтехника. В уборке и вывозе снега задействовали больше сотни погрузчиков и самосвалов.
«Посыпали уже более двух тысяч тонн противогололедных материалов, ведется вывоз снега, вывезено более четырех тысяч кубических метров снега. В противогололедных материалах мы стараемся использовать меньше соли», – отметил главный специалист отдела благоустройства Управления жилищной политики Александр Сергеев
Кишинев, Молдова
В Молдове из-под календарного контроля вырвалась весна. Днем в республике до плюс 13. В лесу и на огородах зацвели подснежники. Но жителей Кишинева такое аномальное тепло беспокоит.
Агентство окружающей среды подтвердило наличие в воздухе твердых частиц размером меньше пылинки. Их концентрация превышена почти в три раза. Специалисты объясняют это отсутствием ветра и не типичным для этого времени года теплом. Крупным производственным предприятиям власти рекомендовали сократить режим работы. Это касается и Кишиневских ТЭЦ, которые нынешней зимой перешли с газа на мазут.
Минск, Беларусь
В Беларуси полный пасмурный набор: дожди, мокрый снег и оттепель. Температура ушла в плюс и паводки открыли сезон. Реки вышли из берегов. В некоторых районах зафиксировали подъем воды до 15 сантиметров.
На Западной Двине пришлось приоткрыть часть затворов плотины Полоцкой ГЭС.
Расход воды через гидроэлектростанцию увеличился в два с половиной раза. Эти меры помогут снизить риск подтоплений.
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О том, какая погода сейчас в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
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