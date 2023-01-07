Лукашенко оценил подготовку региональной группировки войск Союзного государства

«Как вы тут? Прекрасно. Молодцы. У вас хорошо. Я помню, нас выбросили в первый раз вечером. И за ночь надо было все оборудовать, палатку поставить. Мороз страшный, и кроватей не было. Набросали веток, лапок этих. Я просыпаюсь, смотрю: бок весь мокрый. Растаяло все, и под боком – вода», – поделился Лукашенко.

Региональная группировка готова выполнять задачи, доложили президенту. Белорусские и российские военные тренировались вместе с октября прошлого года.

«Совместно с белорусскими товарищами на полигонах провели комплексные занятия мотострелковых подразделений, танковых подразделений. Провели комплексные занятия по тактической подготовке, провели слаживание штабов», – сказал командир соединения Вооруженных сил России.

«Мы занимаемся по единым программам. Мы используем единых инструкторов как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. И на сегодняшний день можем констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова», – заявил заместитель министра обороны Республики Беларусь Андрей Жук.

Александр Лукашенко пообщался с рядовым и командным составом. Предупредил сразу: пришел не говорить, а слушать. В первую очередь – о недостатках.

«Для меня это очень важно. И не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт важен. Нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. Мы от вас получаем информацию большую. Это опыт. Ну и наши офицеры помогают готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить навыки военные. Это для них тоже школа, это урок», – отметил Лукашенко.

Цель общих учений и тренировок – исключительно оборонительная. Развернуть региональную группировку на территории Беларуси решили в ответ на действия военных у границ Союзного государства.

«Большое количество учений, фиксируем постоянные пролеты разведывательной авиации. То есть совсем не миролюбивая политика исходит от наших соседей. Региональная группировка войск – это один из элементов стратегического сдерживания, элемент, который на сегодня должен остудить горячие головы на Западе», – пояснил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Подготовку будут совершенствовать. Следующий шаг – тренировки подразделений разных видов. В ближайшее время начнутся совместные летные тактические учения. А венцом станут маневры «Щит Союза 2023».

Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. Все содержимое в них отечественное.