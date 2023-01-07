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Лукашенко оценил подготовку региональной группировки войск Союзного государства
07.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о том, как прошли тренировки и боевое слаживание региональной группировки войск Союзного государства. Ее создали на территории Беларуси по решению президентов двух стран. Лукашенко побывал на полигоне «Обуз-Лесновский» в Брестской области, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Условия полевые – задачи общие. В палаточном городке прямо на полигоне расположились воинские части и подразделения Российских вооруженных сил. Александр Лукашенко лично проверил, как обустроились. Оценил и экипировку, вплоть до обуви, и температуру в помещениях.
«Как вы тут? Прекрасно. Молодцы. У вас хорошо. Я помню, нас выбросили в первый раз вечером. И за ночь надо было все оборудовать, палатку поставить. Мороз страшный, и кроватей не было. Набросали веток, лапок этих. Я просыпаюсь, смотрю: бок весь мокрый. Растаяло все, и под боком – вода», – поделился Лукашенко.
Региональная группировка готова выполнять задачи, доложили президенту. Белорусские и российские военные тренировались вместе с октября прошлого года.
«Совместно с белорусскими товарищами на полигонах провели комплексные занятия мотострелковых подразделений, танковых подразделений. Провели комплексные занятия по тактической подготовке, провели слаживание штабов», – сказал командир соединения Вооруженных сил России.
Александр Лукашенко пообщался с рядовым и командным составом. Предупредил сразу: пришел не говорить, а слушать. В первую очередь – о недостатках.
Цель общих учений и тренировок – исключительно оборонительная. Развернуть региональную группировку на территории Беларуси решили в ответ на действия военных у границ Союзного государства.
«Большое количество учений, фиксируем постоянные пролеты разведывательной авиации. То есть совсем не миролюбивая политика исходит от наших соседей. Региональная группировка войск – это один из элементов стратегического сдерживания, элемент, который на сегодня должен остудить горячие головы на Западе», – пояснил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.
Подготовку будут совершенствовать. Следующий шаг – тренировки подразделений разных видов. В ближайшее время начнутся совместные летные тактические учения. А венцом станут маневры «Щит Союза 2023».
Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. Все содержимое в них отечественное.
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Белорусские и российские военные тренировались вместе с октября прошлого года.
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