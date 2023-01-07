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Православные верующие в Беларуси готовятся встретить Рождество
07.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Православные христиане встречают Рождество. Многие украсили дома и пошли в храмы. О празднике в Беларуси расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В храмах и соборах многолюдно с самого утра. Приходят поставить свечки, исповедаться, помолиться. Кирилл Гуляй с женой и маленькой дочерью. Для него, как и для многих, Рождество – семейный праздник.
«Как правило, посещаем церковь, если получается, и за столом собираемся родственниками. Встретиться, поговорить, душевными разговорами заняться», –поделился прихожанин Свято-Успенского Жировичского монастыря Кирилл Гуляй.
В Свято-Успенском Жировичском монастыре атмосфера праздничная. Не помеха даже ремонт. Храм наполнился хвойным ароматом. Украшать елями – давняя традиция, они символизируют вечную жизнь. А у икон обязательно – живые цветы.
Главный элемент украшения храмов к Рождеству – вертеп. Воспоминание о пещере, где родился Иисус. Над головами святых горит Вифлеемская звезда. В Свято-Троицком соборе в белорусском Слониме соорудили и загон для животных. В стране таких всего несколько.
«Мы создаем такую инсталляцию, в центре которой обязательно находится икона Рождества Христова, а вокруг находятся животные. В данном случае у нас в палатке разместились ослик, пони, кролики, козы, овечки», – сказал клирик слонимского Свято-Троицкого собора Николай Савицкий.
В Рождество Христово завершается сорокадневный пост. Полтора месяца верующие старались воздерживаться от скоромной пищи и очищали свои души покаянием. А сейчас и в домах, и в храмах готовят праздничные столы, чтобы полакомиться ночью после праздничной литургии.
Ночью во всех храмах страны пройдут рождественские богослужения. Молитвы традиционно вознесут и в Минском Свято-Духовом Кафедральном соборе. Службу возглавит митрополит Минский и Заславский патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Трансляция будет в прямом эфире белорусских телеканалов.
Добавим, 80% белорусов причисляют себя к православным верующим.
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Ночью во всех храмах страны пройдут рождественские богослужения.
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