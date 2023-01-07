Православные верующие в Беларуси готовятся встретить Рождество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православные христиане встречают Рождество. Многие украсили дома и пошли в храмы. О празднике в Беларуси расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В храмах и соборах многолюдно с самого утра. Приходят поставить свечки, исповедаться, помолиться. Кирилл Гуляй с женой и маленькой дочерью. Для него, как и для многих, Рождество – семейный праздник.

«Как правило, посещаем церковь, если получается, и за столом собираемся родственниками. Встретиться, поговорить, душевными разговорами заняться», –поделился прихожанин Свято-Успенского Жировичского монастыря Кирилл Гуляй.

«Это очень важно, само Рождество – это зарождение чего-то нового. Хочется светлого на сегодняшний день, во всем мире, чтобы было все хорошо, светло и чтобы Иисус принес много радости», – сказала прихожанка Свято-Успенского Жировичского монастыря Наталья Лахач.

В Свято-Успенском Жировичском монастыре атмосфера праздничная. Не помеха даже ремонт. Храм наполнился хвойным ароматом. Украшать елями – давняя традиция, они символизируют вечную жизнь. А у икон обязательно – живые цветы.

«Цветы они как наш такой дар Господу, вместе с ладаном, с нашими молитвами. Еще есть такое выражение: «Цветы остатки рая». Они напоминают о красоте небесной и духовной. Здесь будет стоять иконочка Рождества Христова, и мы будем украшать ее, веночек делать», – рассказала прихожанка Свято-Успенского Жировичского монастыря София.

Главный элемент украшения храмов к Рождеству – вертеп. Воспоминание о пещере, где родился Иисус. Над головами святых горит Вифлеемская звезда. В Свято-Троицком соборе в белорусском Слониме соорудили и загон для животных. В стране таких всего несколько.

«Мы создаем такую инсталляцию, в центре которой обязательно находится икона Рождества Христова, а вокруг находятся животные. В данном случае у нас в палатке разместились ослик, пони, кролики, козы, овечки», – сказал клирик слонимского Свято-Троицкого собора Николай Савицкий.

В Рождество Христово завершается сорокадневный пост. Полтора месяца верующие старались воздерживаться от скоромной пищи и очищали свои души покаянием. А сейчас и в домах, и в храмах готовят праздничные столы, чтобы полакомиться ночью после праздничной литургии.

«Мы идем в трапезную, это называется процесс разговения, едим непостную пищу, то есть молочную пищу, с яйца, рыбу. Пост означает готовность человека, решимость человека на борьбу с грехом, со страстями», – отметил насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря Иеромонах Евстафий.

Ночью во всех храмах страны пройдут рождественские богослужения. Молитвы традиционно вознесут и в Минском Свято-Духовом Кафедральном соборе. Службу возглавит митрополит Минский и Заславский патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Трансляция будет в прямом эфире белорусских телеканалов.

Добавим, 80% белорусов причисляют себя к православным верующим.