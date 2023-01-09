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Необычные экскурсии провели в праздники в минском Ботаническом саду

09.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из морозной зимы в тропическое лето попадают посетители минского Ботанического сада. В праздничные дни там проводят необычные экскурсии. Увидела новогодние пальмы и оценила атмосферу и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Лианы, бамбук, пальмы, деревья граната и бананов. Вся планета в одной оранжерее. Сестры Яна и Анна Тосниян приехали в Минск из Москвы. Ботанический сад – одно из первых мест в их путешествии.

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«Для нас было важно именно прийти в исторические места какие-то, культурные в Минске. Нам посоветовали друзья начинать именно с оранжереи. Узнала про дерево хлебное, какие оно плоды несет, что из него можно сделать», – рассказала туристка Анна Тосниян.

«Начинаешь понимать, что в каждой стране по-разному, и это связано еще и с культурой. И это очень интересно было узнать. Впечатлило именно бамбуковое дерево, я не знала особо истории, что это связано с Новым годом», – поделилась впечатлениями туристка Яна Тосниян.

Елена Сергиюк на экскурсию пришла вместе с детьми. Признается, всей семье в минские минус 15-ть захотелось тепла и новых знаний. Больше всего удивились тому, что традицию украшать деревья на Новый год придумали в Египте.

«Ну там-то пальмы, а у нас-то елки. Мы из города Пинска, а не из Минска, и поэтому мы рассматривали, какую культурную программу себе придумать и посчитали в зимнее время, когда за окном снег, показать зимний сад, тропические растения детям», – отметили туристки Елена и Мария Сергиюк.

Во время зимних праздников спрос на такие экскурсии высокий. Каждый день – десятки человек. Часто привозят школьников с разных городов страны. В атмосфере тропиков не забыли и про отечественные традиции. Между экзотическими растениями – нарядная белорусская ель.

«В каждой стране есть свое альтернативное растение нашим елкам, где-то украшают ту же самую араукарию, на тех же Гавайях или в Австралии, где-то смотрят на то, как цветут кактусы, как они красиво цветут. Где-то рассказывается про плоды: плоды граната, какао», – рассказала экскурсовод Центрального ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси Маргарита Стома.

В оранжерее несколько климатических зон. Здесь растет более полутысячи кустов, деревьев и цветов. Экземпляры собирали по всей планете. Чтобы им было комфортно, в разных частях сада поддерживают свою температуру и влажность.



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Теги: Минск
 
 
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В оранжерее несколько климатических зон. Здесь растет более полутысячи кустов, деревьев и цветов. Экземпляры собирали по всей планете.
 
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