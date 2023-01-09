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Необычные экскурсии провели в праздники в минском Ботаническом саду
09.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из морозной зимы в тропическое лето попадают посетители минского Ботанического сада. В праздничные дни там проводят необычные экскурсии. Увидела новогодние пальмы и оценила атмосферу и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Лианы, бамбук, пальмы, деревья граната и бананов. Вся планета в одной оранжерее. Сестры Яна и Анна Тосниян приехали в Минск из Москвы. Ботанический сад – одно из первых мест в их путешествии.
«Начинаешь понимать, что в каждой стране по-разному, и это связано еще и с культурой. И это очень интересно было узнать. Впечатлило именно бамбуковое дерево, я не знала особо истории, что это связано с Новым годом», – поделилась впечатлениями туристка Яна Тосниян.
Елена Сергиюк на экскурсию пришла вместе с детьми. Признается, всей семье в минские минус 15-ть захотелось тепла и новых знаний. Больше всего удивились тому, что традицию украшать деревья на Новый год придумали в Египте.
Во время зимних праздников спрос на такие экскурсии высокий. Каждый день – десятки человек. Часто привозят школьников с разных городов страны. В атмосфере тропиков не забыли и про отечественные традиции. Между экзотическими растениями – нарядная белорусская ель.
В оранжерее несколько климатических зон. Здесь растет более полутысячи кустов, деревьев и цветов. Экземпляры собирали по всей планете. Чтобы им было комфортно, в разных частях сада поддерживают свою температуру и влажность.
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В оранжерее несколько климатических зон. Здесь растет более полутысячи кустов, деревьев и цветов. Экземпляры собирали по всей планете.
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