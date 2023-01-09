Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ . Всего их 28. В полном объеме выполнено семь, передает «МИР 24».



Белорусско-российские отношения Лукашенко обсудил с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. По мнению президента Беларуси, странам нужно делать упор на самые актуальные направления в экономике. Например, импортозамещение. Еще один шаг на пути к интеграции – создание совместного медиахолдинга Союзного государства.

«Наше общее решение – президентов России и Беларуси – создать хороший, добротный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Время этого требует. Я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать. Комплекс этот должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время», – отметил Лукашенко.

Одно из предложений Мезенцева, которое поддержал Лукашенко, – сокращение бюрократизации в постоянном комитете Союзного государства.