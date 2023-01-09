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Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ
09.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование
Одно из предложений Мезенцева, которое поддержал Лукашенко, – сокращение бюрократизации в постоянном комитете Союзного государства.
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Он обсудил белорусско-российские отношения с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
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