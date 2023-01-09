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Пластическая хирургия вошла в пятерку направлений экспорта медуслуг в Беларуси
09.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Золотые нити, уколы для красоты и операции. Беларусь увеличила экспорт медицинских услуг. Только за 10 месяцев прошлого года доход от клиник и больниц Минска составил около 50 миллионов белорусских рублей, большая часть из них – от государственных организаций. Одно из популярных направлений у иностранцев – пластическая хирургия, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Олег Яцкевич – челюстно-лицевой хирург с 25-летним стажем. Исправляет врожденные пороки и дефекты. Но чаще делает эстетические операции. Некоторые могут длиться до 10 часов.
Хирурги стараются проводить минимально инвазивные операции. Так пациент быстрее восстанавливается, и результат лучше. Развиваются и цифровые технологии. Индивидуальные импланты моделируют на 3D-принтере. Большой спрос на инъекции.
Процедура напоминает сдачу донорской крови. После от нее отделяют плазму, которую и вкалывают в лицо, шею, грудь или руки. Обещают эффект омоложения. В месяц проводят около 100 инъекций. Популярна и подтяжка лица с помощью ультразвука. На возрастные операции сегодня идут пациенты после 35 лет. Приезжают со всей страны и из-за границы.
Для удобства иностранным пациентам предлагают сразу пакет услуг. В него входят консультации, перелет, проживание, питание, дополнительное обследование, операция и послеоперационное наблюдение.
Пластическая хирургия входит в топ-5 направлений в структуре экспорта медуслуг в Беларуси.
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Для удобства иностранным пациентам предлагают сразу пакет услуг. В него входят консультации, перелет, проживание, питание, дополнительное обследование, операция и...
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