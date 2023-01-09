Пластическая хирургия вошла в пятерку направлений экспорта медуслуг в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Золотые нити, уколы для красоты и операции. Беларусь увеличила экспорт медицинских услуг. Только за 10 месяцев прошлого года доход от клиник и больниц Минска составил около 50 миллионов белорусских рублей, большая часть из них – от государственных организаций. Одно из популярных направлений у иностранцев – пластическая хирургия, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Олег Яцкевич – челюстно-лицевой хирург с 25-летним стажем. Исправляет врожденные пороки и дефекты. Но чаще делает эстетические операции. Некоторые могут длиться до 10 часов.

«В основном, операции у женщин – это по увеличению и по коррекции формы молочных желез, по коррекции возрастных изменений мягких тканей, лица, по коррекции формы носа. У мужчин операции по коррекции формы носа, формы ушных раковин – лопоухость – и коррекция каких-то возрастных изменений», – рассказал пластический хирург Олег Яцкевич.

Хирурги стараются проводить минимально инвазивные операции. Так пациент быстрее восстанавливается, и результат лучше. Развиваются и цифровые технологии. Индивидуальные импланты моделируют на 3D-принтере. Большой спрос на инъекции.

Процедура напоминает сдачу донорской крови. После от нее отделяют плазму, которую и вкалывают в лицо, шею, грудь или руки. Обещают эффект омоложения. В месяц проводят около 100 инъекций. Популярна и подтяжка лица с помощью ультразвука. На возрастные операции сегодня идут пациенты после 35 лет. Приезжают со всей страны и из-за границы.

«Мы сотрудничаем с разными врачами, клиниками. В основном, Минска, но также с Гродно и Брестом работаем. В последний год-полтора Брест и Гродно становятся более актуальны. Потому что безвизовый режим с Прибалтикой, близость к Польше, интерес из Польши», – рассказал директор медицинской компании Владислав Андросов.

Для удобства иностранным пациентам предлагают сразу пакет услуг. В него входят консультации, перелет, проживание, питание, дополнительное обследование, операция и послеоперационное наблюдение.



«На рынке восточной Европы Беларусь привлекает своими ценами. Конечно, цены отличаются как от Прибалтики и Польши, могут отличаться от 50 до 100%, так и от Западной Европы, они могут отличаться в три-четыре раза по некоторым отдельным операциям», – рассказал директор медицинской компании Владислав Андросов.

Пластическая хирургия входит в топ-5 направлений в структуре экспорта медуслуг в Беларуси.