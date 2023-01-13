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Беларусь и Пакистан договорились о сотрудничестве в спорте и туризме

13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленность, наука, образование и здравоохранение. В Минске прошла встреча министров Беларуси и Пакистана, сообщает «МИР 24».

«Основой экономики Пакистана является сельское хозяйство. Беларусь готова поставлять на пакистанский рынок не только продовольственные товары, но и продукцию для животноводства: комбикорма, белковые добавки, ветпрепараты. Одним из взаимовыгодных направлений сотрудничества может стать фармацевтика. Беларусь заинтересована в экспорте в Пакистан лекарственных препаратов, а также готова рассмотреть возможности создания совместных фармпроизводств», – заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Пакистан готов создать выгодные условия для белорусского бизнеса. Одно из приоритетных направлений – электромобили. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в спорте, культуре, туризме и музейном деле.



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Теги: Минск
 
 
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Пакистан также готов создать выгодные условия для белорусского бизнеса.
 
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