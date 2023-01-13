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Беларусь и Пакистан договорились о сотрудничестве в спорте и туризме
13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленность, наука, образование и здравоохранение. В Минске прошла встреча министров Беларуси и Пакистана, сообщает «МИР 24».
Пакистан готов создать выгодные условия для белорусского бизнеса. Одно из приоритетных направлений – электромобили. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в спорте, культуре, туризме и музейном деле.
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Пакистан также готов создать выгодные условия для белорусского бизнеса.
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