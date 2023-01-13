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Молодежная акция помощи пожилым стартовала в Беларуси
13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси волонтеры помогают пожилым людям – устраивают концерты и мастер-классы, дарят подарки. Благотворительную акцию «От всей души» организовали по инициативе президента республики. К ней уже присоединились две тысячи молодых людей. На одной из таких встреч побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Наталья Хайдаршина на пенсии скучать не привыкла. Пошла на занятия по бальным танцам. А потом организовала кружок. От желающих отбоя не было, а сегодня ее ученики ведут молодежь.
Гостям в танцевальном клубе всегда рады. Знакомство – за чашкой чая. Оказалось, у разных поколений много общего.
«Некоторые говорят: «Вот, молодежь ничего не понимает, ничего не знает». Но на самом деле у нас тут очень хорошая поддержка, посмотрите, сколько молодых людей пришло», – сказал студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Павел Кормальков.
Взрослые – те же дети, уверены студенты педуниверситета. В клуб они приехали с интерактивом по психологии и мастер-классом. Для старшего поколения осваивать новое привычно. В числе хобби – компьютерная грамотность, живопись и
Акция проходит по всей стране. Пожилых людей навещают активисты, общественные объединения, политики. Пенсионеры признаются: внимание – лучший подарок.
В Беларуси около 1,5 миллионов пожилых людей. Это каждый шестой житель республики.
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Благотворительную акцию «От всей души» организовали по инициативе президента республики.
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