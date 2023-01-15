Белоруска Шиманович и россиянка Фомина выиграли теннисный турнир ITF в парном разряде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска Ирина Шиманович и россиянка Алена Фомина выиграли в парном разряде теннисного турнира серии ITF в Тунисе, передает пресс-служба Минспорта Беларуси.

В финале они обыграли греко-румынскую пару – Сапфо Сакеллариди и Оану Гаврила – со счетом 6:2, 6:1.