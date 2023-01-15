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Белоруска Шиманович и россиянка Фомина выиграли теннисный турнир ITF в парном разряде
15.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белоруска Ирина Шиманович и россиянка Алена Фомина выиграли в парном разряде теннисного турнира серии ITF в Тунисе, передает пресс-служба Минспорта Беларуси.
В финале они обыграли греко-румынскую пару – Сапфо Сакеллариди и Оану Гаврила – со счетом 6:2, 6:1.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина
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В финале они обыграли греко-румынскую пару – Сапфо Сакеллариди и Оану Гаврила – со счетом 6:2, 6:1.
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