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Белоруска Шиманович и россиянка Фомина выиграли теннисный турнир ITF в парном разряде

15.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска Ирина Шиманович и россиянка Алена Фомина выиграли в парном разряде теннисного турнира серии ITF в Тунисе, передает пресс-служба Минспорта Беларуси.

В финале они обыграли греко-румынскую пару – Сапфо Сакеллариди и Оану Гаврила – со счетом 6:2, 6:1.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина не смогли выиграть парный турнир WTA 500 в австралийской Аделаиде.В решающем поединке теннисистки уступили Луизе Стефани (Бразилия) и Тейлор Таунсенд (США).



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В финале они обыграли греко-румынскую пару – Сапфо Сакеллариди и Оану Гаврила – со счетом 6:2, 6:1.
 
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