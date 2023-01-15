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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 9 по 15 января 2023 года
15.01.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ошибки в построении отдела продаж, возможности аналитики и необычный бизнес на очень дорогой пасте-суперфуде. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
История Cofix в Беларуси напрямую связана со всеми экономическими проблемами, которые происходили в стране за последние 3 года. Руководство и сотрудников сети кофеен будто испытывали на прочность. Поработать по классическим бизнес-схемам им не удалось ни дня — постоянные изменения, неожиданные вызовы и нестандартные решения стали для компании уже почти рутиной. При этом рост не прекращался и ни одного человека не сократили. Гендиректор Cofix Беларусь Нина Митильджян
А вот и новые испытания для белорусского бизнеса — обновленный Налоговый кодекс. Мы
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А
Истории бизнеса
От идеи производства пасты-суперфуда до ее реализации у россиянки Ольги Зингер прошло около 3 лет. После 7 месяцев работы пасту Olga Zinger покупают, по словам предпринимательницы, более чем в 10 странах мира, хоть и стоит она недешево. Откуда взялась идея такого продукта и какие сложности возникают на пути его производства,
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Ошибки в построении отдела продаж, возможности аналитики и необычный бизнес на очень дорогой пасте-суперфуде. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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