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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 9 по 15 января 2023 года

15.01.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 9 по 15 января 2023 года
Фото: fireseo.ru

Ошибки в построении отдела продаж, возможности аналитики и необычный бизнес на очень дорогой пасте-суперфуде. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

История Cofix в Беларуси напрямую связана со всеми экономическими проблемами, которые происходили в стране за последние 3 года. Руководство и сотрудников сети кофеен будто испытывали на прочность. Поработать по классическим бизнес-схемам им не удалось ни дня — постоянные изменения, неожиданные вызовы и нестандартные решения стали для компании уже почти рутиной. При этом рост не прекращался и ни одного человека не сократили. Гендиректор Cofix Беларусь Нина Митильджян рассказала «Про бизнес», как ей удалось сохранить команду, открыть десятки кофеен и не сойти с ума.

А вот и новые испытания для белорусского бизнеса — обновленный Налоговый кодекс. Мы провели масштабный обзор основных норм, которые теперь точно закреплены в НК-2023.

Полезное для бизнеса

Читайте, как бизнесу с помощью цифр находить проблемы в продвижении, построении рекламных кампаний и других областях.

А здесь вы найдете 4 ошибки в построении отдела продаж, которые не дают развиваться вашему бизнесу.

Истории бизнеса

От идеи производства пасты-суперфуда до ее реализации у россиянки Ольги Зингер прошло около 3 лет. После 7 месяцев работы пасту Olga Zinger покупают, по словам предпринимательницы, более чем в 10 странах мира, хоть и стоит она недешево. Откуда взялась идея такого продукта и какие сложности возникают на пути его производства, читайте в материале «Про бизнес».

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Ошибки в построении отдела продаж, возможности аналитики и необычный бизнес на очень дорогой пасте-суперфуде. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
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