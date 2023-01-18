Десятый форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Уфе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юбилейный X форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Уфе. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня в Минске встретились члены оргкомитета форума.

«Вопросы должны быть озвучены те, которые сегодня актуальны. Это создание совместных предприятий, производств, выпуск импортозамещающей продукции», – отметила Наталья Кочанова.