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Десятый форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Уфе
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юбилейный X форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Уфе. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня в Минске встретились члены оргкомитета форума.
«Вопросы должны быть озвучены те, которые сегодня актуальны. Это создание совместных предприятий, производств, выпуск импортозамещающей продукции», – отметила Наталья Кочанова.
Форум регионов прошлого года в белорусском Гродно стал рекордным по сумме контрактов – это 2,5 миллиарда белорусских или около 65 миллиардов российских рублей.
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Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня в Минске встретились члены оргкомитета форума.
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