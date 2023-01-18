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Десятый форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Уфе

18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юбилейный X форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Уфе. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня в Минске встретились члены оргкомитета форума.

«Вопросы должны быть озвучены те, которые сегодня актуальны. Это создание совместных предприятий, производств, выпуск импортозамещающей продукции», – отметила Наталья Кочанова.

За восемь лет существования форума страны заключили контракты почти на три миллиарда долларов и около 400 соглашений о сотрудничестве. В этом году эстафету принимает Россия. Мероприятие пройдет с 26 по 28 июня в Башкортостане. Организуют 10 тематических секций. В их числе – духовное единство, общественная дипломатия, экономическая интеграция, информационные технологии, аграрная политика. Каждый год сотрудничество расширяется.

Форум регионов прошлого года в белорусском Гродно стал рекордным по сумме контрактов – это 2,5 миллиарда белорусских или около 65 миллиардов российских рублей.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня в Минске встретились члены оргкомитета форума.
 
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