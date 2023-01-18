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Лукашенко потребовал завершать реформы в системе образования Беларуси
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не обижать людей и закончить перестановки в системе образования – такие поручения дал Александр Лукашенко новым управленцам. В трех областных вузах сменились ректоры, новые люди появились и в местной власти. Президент Беларуси настроил назначенцев на аккуратную работу с подчиненными. А к вопросам кадровых перестановок призвал подходить обдуманно, сообщает «МИР 24».
Новый замруководителя в Министерстве образования. Президент затронул тему реформ в этой сфере. И подчеркнул: их пора заканчивать. Позиция белорусского лидера – лишних структур быть не должно. Под сомнение поставил недавно созданное Национальное агентство по обеспечению качества образования. В стране существовал аналогичный департамент.
Также президент согласовал два назначения на должности в Парламентском собрании
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Позиция белорусского лидера – лишних структур быть не должно. Под сомнение поставил недавно созданное Национальное агентство по обеспечению качества...
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