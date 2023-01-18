Лукашенко потребовал завершать реформы в системе образования Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не обижать людей и закончить перестановки в системе образования – такие поручения дал Александр Лукашенко новым управленцам. В трех областных вузах сменились ректоры, новые люди появились и в местной власти. Президент Беларуси настроил назначенцев на аккуратную работу с подчиненными. А к вопросам кадровых перестановок призвал подходить обдуманно, сообщает «МИР 24».

«Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, мы это должны видеть. И давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов. Если заслуживает, не тянет воз, ну, бездельник, разговаривать нечего. Если человек не дотягивает в чем-то, молодой, ну, поработайте с ним, он должен дать результат. А просто выбрасывать людей нельзя», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Новый замруководителя в Министерстве образования. Президент затронул тему реформ в этой сфере. И подчеркнул: их пора заканчивать. Позиция белорусского лидера – лишних структур быть не должно. Под сомнение поставил недавно созданное Национальное агентство по обеспечению качества образования. В стране существовал аналогичный департамент.

«В чем смысл? Был департамент, сейчас мы создали агентство. Что было, то и осталось. Деньги платить агентству надо? Надо. Вот сделали дело! Ну, да, президент потребовал: вместо департамента – управление. А департамент так и остался, никакого «вместо». Только его назвали «агентство», выкинули из министерства. И ни одного госслужащего», – сказал Александр Лукашенко.