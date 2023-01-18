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Спортсмены из России прилетели в Минск на соревнования по биатлону
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Биатлонисты России прилетели в Беларусь. Впереди у них две недели напряженных стартов. Спорткомплекс «Раубичи» принимает
Этот рейс назвали спортивным. На борту и туристы, и биатлонисты. Члены сборной России прилетели из разных уголков страны: Мурманска, Ханты-Мансийска, Тюмени и Сочи.
В составе группы: спортсмены, врачи, тренеры и сервисмены. С собой у каждого биатлониста по несколько чемоданов. В одном гоночная и тренировочная одежда. В других снаряжение. Винтовки спортсмены никому не доверяют. Перевозят только сами. А вот лыжи доставляют машинами и автобусами.
«На себе сейчас было бы очень много. У каждого по два-три чехла лыж, каждый по 23 килограмма весит. Такой массивный был бы прилет, но от него удалось избавиться», – сказал чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по биатлону Антон Бабиков.
Россыпь титулов.
У спортсменов впереди напряженный график. Тренировки каждый день.
«Получается достаточно плотно: за 17 дней – десять гонок. У меня впервые. Достаточно плотный. Это интересный такой эксперимент, посмотреть, как организм на это отреагирует», – сказал член сборной России по биатлону Андрей Вьюхин.
Восстанавливаться спортсмены будут в отелях. Для обеих сборных в «Раубичах» выделили отдельные гостиницы.
Сегодня российская сборная соберется в «Раубичах» в полном составе. А уже завтра – заключительные тренировки. До старта Кубка Содружества остается всего день. Участвует больше 200 спортсменов.
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До старта Кубка Содружества остается всего день. Участвует больше 200 спортсменов.
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