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Спортсмены из России прилетели в Минск на соревнования по биатлону

18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Биатлонисты России прилетели в Беларусь. Впереди у них две недели напряженных стартов. Спорткомплекс «Раубичи» принимает Кубок Содружества. На нем выступят легенды биатлона, чемпионы и лучшие спортсмены двух стран. Корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына проложит.

Этот рейс назвали спортивным. На борту и туристы, и биатлонисты. Члены сборной России прилетели из разных уголков страны: Мурманска, Ханты-Мансийска, Тюмени и Сочи.

В составе группы: спортсмены, врачи, тренеры и сервисмены. С собой у каждого биатлониста по несколько чемоданов. В одном гоночная и тренировочная одежда. В других снаряжение. Винтовки спортсмены никому не доверяют. Перевозят только сами. А вот лыжи доставляют машинами и автобусами.

«На себе сейчас было бы очень много. У каждого по два-три чехла лыж, каждый по 23 килограмма весит. Такой массивный был бы прилет, но от него удалось избавиться», – сказал чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по биатлону Антон Бабиков.

Россыпь титулов. Антон Бабиков в начале недели уже стал призером Чемпионата России по суперспринту, а теперь готов покорить и белорусский склон.

«В «Раубичах» сложные трассы. Мы не раз здесь выступали и зимой, и летом. И сейчас еще и погода будет вносить корректировки. Очень надеюсь, что с дождливой погоды уйдет на минус, и будет такая леденистая трасса, чтобы скорости были максимально высокими. Это будет мне на руки», – отметил Антон Бабиков.

У спортсменов впереди напряженный график. Тренировки каждый день.

«Получается достаточно плотно: за 17 дней – десять гонок. У меня впервые. Достаточно плотный. Это интересный такой эксперимент, посмотреть, как организм на это отреагирует», – сказал член сборной России по биатлону Андрей Вьюхин.

«Надеемся, что успеют восстановиться спортсмены. В принципе, это такая мировая практика блоками чтобы Кубки мира шли. Сейчас у нас аналогично этому проходит мероприятие», – добавил тренер по биатлону Виталий Норицын.

Восстанавливаться спортсмены будут в отелях. Для обеих сборных в «Раубичах» выделили отдельные гостиницы.

Сегодня российская сборная соберется в «Раубичах» в полном составе. А уже завтра – заключительные тренировки. До старта Кубка Содружества остается всего день. Участвует больше 200 спортсменов.



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