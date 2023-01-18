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Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 23 января

18.01.2023 13:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 23 января

С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 11% до 10,5% годовых. Такое решение приняло Правление Национального банка Беларуси 18 января 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

— В последние месяцы наблюдается устойчивое замедление инфляции, — сообщается на сайте Нацбанка. — В декабре годовой прирост потребительских цен составил 12,8%, агрегированный показатель трендовой инфляции — 10,2% годовых. Такая динамика потребительских цен положительно отражается на инфляционных ожиданиях экономических агентов".

Ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция, по даннным опросов Нацбанка, снизилась в декабре 2022 года до 12,6% (с 14% в сентябре).

— Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — заявил регулятор.

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С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 11% до 10,5%...
 
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