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Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 23 января
18.01.2023 13:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 11% до 10,5% годовых. Такое
— В последние месяцы наблюдается устойчивое замедление инфляции, — сообщается на сайте Нацбанка. — В декабре годовой прирост потребительских цен составил 12,8%, агрегированный показатель трендовой инфляции — 10,2% годовых. Такая динамика потребительских цен положительно отражается на инфляционных ожиданиях экономических агентов".
Ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция, по даннным опросов Нацбанка, снизилась в декабре 2022 года до 12,6% (с 14% в сентябре).
— Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — заявил регулятор.
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С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 11% до 10,5%...
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