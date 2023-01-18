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Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования с 12% до 11,5%
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования. В следующий понедельник, 23 января, этот показатель составит 11,5%, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12 до 11,5 процента годовых», – сказано в релизе.
Помимо этого, ставка по кредиту овернайт будет снижена с 13% до 12,5%, а ставка по депозиту овернайт – с 11% до 10,5%.
Напомним, 13 января
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Данный показатель изменится в следующий понедельник, 23 января.
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