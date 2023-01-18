Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования с 12% до 11,5%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования. В следующий понедельник, 23 января, этот показатель составит 11,5%, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12 до 11,5 процента годовых», – сказано в релизе.

Помимо этого, ставка по кредиту овернайт будет снижена с 13% до 12,5%, а ставка по депозиту овернайт – с 11% до 10,5%.