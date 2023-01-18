ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские ученые тестируют печенье из жмыха

18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые разрабатывают печенье из тыквенного и льняного жмыха. В нем пониженное содержание сахара и полезные ингредиенты. Как рождаются новые продукты, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В этой лаборатории всегда пахнет свежей выпечкой. Здоровая пища должна быть вкусной, уверена Марина Гарлинская. И смело добавляет в сухую смесь тыквенный жмых и шрот расторопши. Говорит, можно всыпать еще кунжутной муки или конопляной. Полезные ингредиенты в новой рецептуре заменяют от 5 до 20% пшеничной муки.

«Мучные кондитерские изделия, как правило, имеют высокое количество сахара и жира. Поэтому актуальным является разработка печенья с повышенной пищевой ценностью. А именно замена части муки на продукты переработки масличного сырья», – отметила младший научный сотрудник Научно-практического центра по продовольствию Марина Гарлинская.

Жмых остается после получения масла из семян. Раньше это вторичное сырье выбрасывали. Теперь – это ценный продукт.

«Льняной жмых является источником омега-3 нежирных кислот, которые не синтезируются в организме человека и обязательно должны поступать с пищей. В жмыхах содержатся от 5 до 30% пищевых волокон. А пищевые волокна – обязательная составляющая рациона питания. Их рекомендуемая доза суточного потребления должна составлять до 30 граммов. Однако по факту мы потребляем их значительно меньше», – рассказала заведующая сектором кондитерской отрасли Научно-практического центра по продовольствию Ксения Гершончик.

Какие продукты помогут сохранить молодость?

Готовое печенье тестируют на прочность и эластичность – ломают специальной насадкой, которая имитирует жевание или, скорее, откусывание.

На кухне у хозяйки может «выстрелить» любой эксперимент и домашние оценят. Другое дело товар на полках. К примеру, это печенье разрабатывают уже год. Помимо рецептуры исследуют, как и сколько будет хранится печенье и сохранит ли оно вкусовые качества.

«Лен, как мы знаем, имеет свойство обволакивать небо. Кунжут дает свойственный кунжуту вкус, может быть, с небольшой горечью. Это многорецептурное изделие и поэтому конечный вкус определяется сочетанием всех ингредиентов в его составе», – объясняет научный сотрудник Научно-практического центра по продовольствию Светлана Вислоухова.

Ученые поставили себе задачу предложить рынку не только новое печенье, но и готовую сухую смесь для него.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полезные ингредиенты в новой рецептуре заменяют от 5 до 20% пшеничной муки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования с 12% до 11,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2023
Mir24.TV Belarus
18.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика