Белорусские ученые тестируют печенье из жмыха

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые разрабатывают печенье из тыквенного и льняного жмыха. В нем пониженное содержание сахара и полезные ингредиенты. Как рождаются новые продукты, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В этой лаборатории всегда пахнет свежей выпечкой. Здоровая пища должна быть вкусной, уверена Марина Гарлинская. И смело добавляет в сухую смесь тыквенный жмых и шрот расторопши. Говорит, можно всыпать еще кунжутной муки или конопляной. Полезные ингредиенты в новой рецептуре заменяют от 5 до 20% пшеничной муки.

«Мучные кондитерские изделия, как правило, имеют высокое количество сахара и жира. Поэтому актуальным является разработка печенья с повышенной пищевой ценностью. А именно замена части муки на продукты переработки масличного сырья», – отметила младший научный сотрудник Научно-практического центра по продовольствию Марина Гарлинская.

Жмых остается после получения масла из семян. Раньше это вторичное сырье выбрасывали. Теперь – это ценный продукт.

«Льняной жмых является источником омега-3 нежирных кислот, которые не синтезируются в организме человека и обязательно должны поступать с пищей. В жмыхах содержатся от 5 до 30% пищевых волокон. А пищевые волокна – обязательная составляющая рациона питания. Их рекомендуемая доза суточного потребления должна составлять до 30 граммов. Однако по факту мы потребляем их значительно меньше», – рассказала заведующая сектором кондитерской отрасли Научно-практического центра по продовольствию Ксения Гершончик.

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