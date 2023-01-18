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МИД России: Уровень диалога в рамках Союзного государства может быть ориентиром для других объединений

18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень диалога в рамках Союзного государства России и Беларуси может служить ориентиром для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, говорится в сообщении МИД РФ накануне рабочего визита
министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск.

«Отношения России и Беларуси без преувеличения могут служить образцом выстраивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркивается в релизе.

В ведомстве напомнили, что успешное сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства развивается в самых разных сферах, среди которых равные права граждан двух стран в области соцобеспечения, доступа к образованию и медпомощи.

«Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, миграционной, межпарламентской, культурно-гуманитарной и других сферах», – перечислили в дипломатическом ведомстве.

Рабочий визит Сергея Лаврова в Беларусь запланирован на 19 января.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства накануне рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск.
 
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