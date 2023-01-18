|
МИД России: Уровень диалога в рамках Союзного государства может быть ориентиром для других объединений
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уровень диалога в рамках Союзного государства России и Беларуси может служить ориентиром для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, говорится в сообщении МИД РФ накануне рабочего визита
В ведомстве напомнили, что успешное сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства развивается в самых разных сферах, среди которых равные права граждан двух стран в области соцобеспечения, доступа к образованию и медпомощи.
Рабочий визит Сергея Лаврова в Беларусь запланирован на 19 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД России: Уровень диалога в рамках Союзного государства может быть ориентиром для других объединений
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства накануне рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)