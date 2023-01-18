МИД России: Уровень диалога в рамках Союзного государства может быть ориентиром для других объединений

В ведомстве напомнили, что успешное сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства развивается в самых разных сферах, среди которых равные права граждан двух стран в области соцобеспечения, доступа к образованию и медпомощи.

«Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, миграционной, межпарламентской, культурно-гуманитарной и других сферах», – перечислили в дипломатическом ведомстве.

Рабочий визит Сергея Лаврова в Беларусь запланирован на 19 января.