Сразу несколько телефонных мошенников за неделю задержали в Беларуси

- Ты знал, что занимаешься преступной деятельностью после первого раза и дальше ей занимался?

- Да, конечно.

- Ты это осознавал?

- Да.

- Сколько раз ты ездил?

- Три раза.

«Следователями в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за мошеннические действия, совершенные в особо крупном размере. Напоминаем, лица, выполняющие роли наемных курьеров, наравне с организаторами преступных схем становятся фигурантами уголовных дел», – сказал начальник отдела управления уголовного розыска главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Кудрявцев.

Этой пенсионерке из Минска круглую сумму вернут. Курьера задержали по горячим следам. Женщина до сих пор не понимает, как ее смогли обмануть.

Злоумышленники звонят на городские номера днем. Обычно в это время дома только пенсионеры. Времени и методов на «обработку» не жалеют. Уговаривают отдать деньги часами. В МВД просят сразу прекращать такие разговоры, перезванивать родственнику и обращаться в милицию.



Верят мошенникам и те, кто помоложе. Для них – десятки схем киберпреступлений. Злоумышленники часто используют вредоносные программы и фиктивные сайты. Стоит заполнить поле с информацией о карточке и – денег как не бывало.