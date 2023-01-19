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Сразу несколько телефонных мошенников за неделю задержали в Беларуси
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси за неделю задержали несколько телефонных мошенников, работающих группами. На крючок оперативников чаще всего попадают курьеры. Подробности у корреспондента «МИР 24» Янины Василевской.
Сын или дочь, внучка или внук виноваты в ДТП. И чтобы их не посадили, срочно нужны деньги. Это традиционная легенда мошенников. Суммы за спасение родственников разные. Обычно просят все, что есть. Схема почти всегда одна и та же. Вот только злоумышленники становятся все моложе.
- Ты знал, что занимаешься преступной деятельностью после первого раза и дальше ей занимался?
Этой пенсионерке из Минска круглую сумму вернут. Курьера задержали по горячим следам. Женщина до сих пор не понимает, как ее смогли обмануть.
Злоумышленники звонят на городские номера днем. Обычно в это время дома только пенсионеры. Времени и методов на «обработку» не жалеют. Уговаривают отдать деньги часами. В МВД просят сразу прекращать такие разговоры, перезванивать родственнику и обращаться в милицию.
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Злоумышленники звонят на городские номера днем. Обычно в это время дома только пенсионеры. Их чаще всего и обманывают.
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