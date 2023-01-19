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Сразу несколько телефонных мошенников за неделю задержали в Беларуси

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за неделю задержали несколько телефонных мошенников, работающих группами. На крючок оперативников чаще всего попадают курьеры. Подробности у корреспондента «МИР 24» Янины Василевской.

Сын или дочь, внучка или внук виноваты в ДТП. И чтобы их не посадили, срочно нужны деньги. Это традиционная легенда мошенников. Суммы за спасение родственников разные. Обычно просят все, что есть. Схема почти всегда одна и та же. Вот только злоумышленники становятся все моложе.

Как защититься от мошенников, предлагающих работу в интернете?

Рекомендации эксперта по кибербезопасности
Так, в Минске задержали 19-летнего парня и 20-летнюю девушку. Семейная пара приехала из России на заработки курьерами. Дело непыльное и незаконное – за неделю забрали деньги у семи пенсионеров. Выручка – почти 160 тысяч белорусских рублей – это четыре миллиона 160 тысяч российских.

- Ты знал, что занимаешься преступной деятельностью после первого раза и дальше ей занимался?
- Да, конечно.
- Ты это осознавал?
- Да.
- Сколько раз ты ездил?
- Три раза.

«Следователями в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за мошеннические действия, совершенные в особо крупном размере. Напоминаем, лица, выполняющие роли наемных курьеров, наравне с организаторами преступных схем становятся фигурантами уголовных дел», – сказал начальник отдела управления уголовного розыска главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Кудрявцев.

Этой пенсионерке из Минска круглую сумму вернут. Курьера задержали по горячим следам. Женщина до сих пор не понимает, как ее смогли обмануть.

Злоумышленники звонят на городские номера днем. Обычно в это время дома только пенсионеры. Времени и методов на «обработку» не жалеют. Уговаривают отдать деньги часами. В МВД просят сразу прекращать такие разговоры, перезванивать родственнику и обращаться в милицию.

Верят мошенникам и те, кто помоложе. Для них – десятки схем киберпреступлений. Злоумышленники часто используют вредоносные программы и фиктивные сайты. Стоит заполнить поле с информацией о карточке и – денег как не бывало.



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Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники звонят на городские номера днем. Обычно в это время дома только пенсионеры. Их чаще всего и обманывают.
 
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