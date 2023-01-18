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Беларусь и Кыргызстан намерены активнее развивать сотрудничество
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном нужно развивать активнее, заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибрагимов. В Минске он встретился с председателем нижней палаты белорусского парламента, передает «МИР 24».
За прошлый год товарооборот между странами вырос в полтора раза. Беларусь поставляет лифты, тракторы, комбайны. Кыргызстан же продает сельхозпродукцию и текстиль. Разрабатывают и проекты совместных производств.
Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ нарастят
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибрагимов в Минске встретился с председателем нижней палаты белорусского парламента.
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