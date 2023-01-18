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Беларусь и Кыргызстан намерены активнее развивать сотрудничество

18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном нужно развивать активнее, заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибрагимов. В Минске он встретился с председателем нижней палаты белорусского парламента, передает «МИР 24».

«Например, трактор «Беларус» очень хорошо известен кыргызстанскому фермеру. Более того, какое-то время назад были налажены сборка и производство этих тракторов. Но открою вам маленький секрет: у кыргызстанского фермера почему-то больше доверия к тракторам, собранным на территории Республики Беларусь, поэтому сейчас спрос на трактора, собранные в Минске», – рассказал Эрмек Ибрагимов.

За прошлый год товарооборот между странами вырос в полтора раза. Беларусь поставляет лифты, тракторы, комбайны. Кыргызстан же продает сельхозпродукцию и текстиль. Разрабатывают и проекты совместных производств.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ нарастят товарооборот до миллиарда долларов. О сотрудничестве бизнесмены и чиновники двух стран договорились на инвестиционном круглом столе в Абу-Даби.



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Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибрагимов в Минске встретился с председателем нижней палаты белорусского парламента.
 
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