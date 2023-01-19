В Минске на Крещение установили купель с подогревом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске к традиционным местам для крещенских купаний добавилась купель с подогревом. Там ждут тех, кто по медицинским показаниям боится окунаться в ледяную воду. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына узнала, где и как безопасно встретить праздник.



На пляже сразу две купели. Одна из них мобильная, с подогревом. Для тех, кто хочет приобщиться к празднику без резких скачков температур. Производство – белорусское. Внутри одновременно могут находиться до десяти человек.

«Топится эта печь дровами и купель нагревается. Как правило, люди нагревают ее до температуры 38-40 градусов. Если купель накрыта термокрышкой, то температура держится 2-3 часа. Все зависит от температуры воды и температуры на улице. И дрова, насколько они влажные», – отметил менеджер компании по производству композитных купелей Татьяна Климович.

На территории крещенской площадки установили обогреваемые раздевалки и мини-кафе. А рядом на реке возвели понтонные лестницы в форме креста.



«Работники ОСВОДа сначала прорезали прорубь во льду, потом вокруг обложили понтоном, чтобы это было безопасно. Когда человек становится на понтон, чтобы он не ушел в воду. И сделали так называемый квадратик вход для людей в воду. Безопасно», – рассказал управляющий частным пляжем Николай Лютько.



Всю ночь у купели будут дежурить спасатели, медики, милиционеры. Батюшка освятит воду.



В столице и Минском районе оборудовали шесть мест для крещенских купаний. Три из них – в городе.