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В Минске на Крещение установили купель с подогревом

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске к традиционным местам для крещенских купаний добавилась купель с подогревом. Там ждут тех, кто по медицинским показаниям боится окунаться в ледяную воду. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына узнала, где и как безопасно встретить праздник.

На пляже сразу две купели. Одна из них мобильная, с подогревом. Для тех, кто хочет приобщиться к празднику без резких скачков температур. Производство – белорусское. Внутри одновременно могут находиться до десяти человек.

«Топится эта печь дровами и купель нагревается. Как правило, люди нагревают ее до температуры 38-40 градусов. Если купель накрыта термокрышкой, то температура держится 2-3 часа. Все зависит от температуры воды и температуры на улице. И дрова, насколько они влажные», – отметил менеджер компании по производству композитных купелей Татьяна Климович.

На территории крещенской площадки установили обогреваемые раздевалки и мини-кафе. А рядом на реке возвели понтонные лестницы в форме креста.

«Работники ОСВОДа сначала прорезали прорубь во льду, потом вокруг обложили понтоном, чтобы это было безопасно. Когда человек становится на понтон, чтобы он не ушел в воду. И сделали так называемый квадратик вход для людей в воду. Безопасно», – рассказал управляющий частным пляжем Николай Лютько.

Всю ночь у купели будут дежурить спасатели, медики, милиционеры. Батюшка освятит воду.

В столице и Минском районе оборудовали шесть мест для крещенских купаний. Три из них – в городе.



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Теги: Минск
 
 
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Внутри купели одновременно могут находиться до десяти человек.
 
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