Автобус с пассажирами из Беларуси перевернулся на востоке Польши

Как сообщили в МИД Беларуси, дипломаты занимаются данной ситуацией и находятся в контакте с местными компетентными органами Польши.

«По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили семь человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится», – рассказал агентству пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.