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Автобус с пассажирами из Беларуси перевернулся на востоке Польши

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автобус с белорусскими пассажирами, который направлялся из Беларуси в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных пожарных.

ДТП произошло минувшей ночью в Люблинском воеводстве.

«Автобус съехал с дороги и попал в ров», – сообщили пожарные.

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В автобусе находилось 37 человек, семь из них получили травмы и были доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров отправили в отель.

Как сообщили в МИД Беларуси, дипломаты занимаются данной ситуацией и находятся в контакте с местными компетентными органами Польши.

«По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили семь человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится», – рассказал агентству пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Ранее на Бали в 25-метровый овраг упал автомобиль, перевозивший российских туристов. В результате происшествия все пассажиры выжили, однако четыре человека были госпитализированы.



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