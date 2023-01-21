|
Автобус с пассажирами из Беларуси перевернулся на востоке Польши
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автобус с белорусскими пассажирами, который направлялся из Беларуси в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщает
ДТП произошло минувшей ночью в Люблинском воеводстве.
Как сообщили в МИД Беларуси, дипломаты занимаются данной ситуацией и находятся в контакте с местными компетентными органами Польши.
«По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили семь человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится», – рассказал агентству пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Ранее на Бали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкие ранения получили семь человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)