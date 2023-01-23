|
Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2023 году
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси обсудили охрану границ. Ситуацию вокруг рубежей охарактеризовал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Президент утвердил решения на охрану государственной границы в этом году. Документа – два. Один будет регулировать контроль обстановки на земле, другой – в воздушном пространстве.
По данным Госпогранкомитета, соседние государства продолжают наращивать свое присутствие на рубежах. Вблизи белорусской границы находятся вооруженные формирования – это больше 20 тысяч человек. При этом сопредельные страны – Польша, Литва, Латвия – возводят заборы. Заграждения растянулись почти на тысячу километров.
В помощь белорусским пограничникам регулярно направляются военнослужащие из других подразделений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один документ будет регулировать контроль обстановки на земле, другой – в воздушном пространстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)