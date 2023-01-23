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Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2023 году

23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обсудили охрану границ. Ситуацию вокруг рубежей охарактеризовал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Как никогда ранее, обстановка вокруг Беларуси, военно-политическая обстановка, да и экономическая, не такая простая. В этом есть особенность нашей сегодняшней встречи. Что происходит по периметру на сегодняшний день? Обстановка меняется быстро. Динамика очень большая. Вторая тема, мы давно о ней не говорили – беженцы. Пусть, поток и уменьшился, но все-равно люди бегут. Не останавливается поток движения людей с севера Азии – Афганистан, Иран – и даже с юга», – сказал Лукашенко.

Президент утвердил решения на охрану государственной границы в этом году. Документа – два. Один будет регулировать контроль обстановки на земле, другой – в воздушном пространстве.

По данным Госпогранкомитета, соседние государства продолжают наращивать свое присутствие на рубежах. Вблизи белорусской границы находятся вооруженные формирования – это больше 20 тысяч человек. При этом сопредельные страны – Польша, Литва, Латвия – возводят заборы. Заграждения растянулись почти на тысячу километров.

В помощь белорусским пограничникам регулярно направляются военнослужащие из других подразделений.



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Один документ будет регулировать контроль обстановки на земле, другой – в воздушном пространстве.
 
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