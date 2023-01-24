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Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале белорусская спортсменка обыграла Джессику Пегулу из США, передает «МИР 24».
Встреча продолжалась один час 40 минут и закончилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Азаренко допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнтов из четырех.
За выход в финал Australian Open Азаренко сразится с
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В четвертьфинале белорусская спортсменка обыграла Джессику Пегулу из США.
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