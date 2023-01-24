Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Встреча продолжалась один час 40 минут и закончилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Азаренко допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнтов из четырех.

За выход в финал Australian Open Азаренко сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной . Ранее сегодня в своем четвертьфинале она обыграла Елену Остапенко из Латвии.