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Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале белорусская спортсменка обыграла Джессику Пегулу из США, передает «МИР 24».

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Встреча продолжалась один час 40 минут и закончилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Азаренко допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнтов из четырех.

За выход в финал Australian Open Азаренко сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной. Ранее сегодня в своем четвертьфинале она обыграла Елену Остапенко из Латвии.



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В четвертьфинале белорусская спортсменка обыграла Джессику Пегулу из США.
 
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