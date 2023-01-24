Лукашенко: пересмотревшие свои взгляды участники протестов имеют шанс на снисхождение и возвращение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шанс на понимание и снисхождение, как заявил Александр Лукашенко, имеют те, кто нарушил закон и уехал за границу. Возможность их возврата обсудили сегодня на совещании по общественно-политической обстановке в Беларуси, передает «МИР 24».

Речь шла о событиях 2020 года после президентских выборов. Некоторые участники уличных беспорядков покинули страну, чтобы избежать ответственности. Сейчас главе государства и в администрацию президента поступают просьбы о возвращении. Александр Лукашенко распорядился проработать этот вопрос. Затем тему обсудят с общественностью. Главное условие президента – подход к каждому случаю должен быть индивидуальным.

«Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился и осознал это, а сделать шаг навстречу. Это касается только тех, кто реально заслуживает прощения. А кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать . Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать. А кто нет. Не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться этим для нанесения вреда интересам государства», – сказал Лукашенко.

Президент поднял и другие темы, которые волнуют людей – состояние дорог в столице и новые правила работы индивидуальных предпринимателей.