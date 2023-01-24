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Лукашенко: пересмотревшие свои взгляды участники протестов имеют шанс на снисхождение и возвращение
24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шанс на понимание и снисхождение, как заявил Александр Лукашенко, имеют те, кто нарушил закон и уехал за границу. Возможность их возврата обсудили сегодня на совещании по общественно-политической обстановке в Беларуси, передает «МИР 24».
Речь шла о событиях 2020 года после президентских выборов. Некоторые участники уличных беспорядков покинули страну, чтобы избежать ответственности. Сейчас главе государства и в администрацию президента поступают просьбы о возвращении. Александр Лукашенко распорядился проработать этот вопрос. Затем тему обсудят с общественностью. Главное условие президента – подход к каждому случаю должен быть индивидуальным.
Президент поднял и другие темы, которые волнуют людей – состояние дорог в столице и новые правила работы индивидуальных предпринимателей.
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Речь шла о событиях 2020 года после президентских выборов. Некоторые участники уличных беспорядков покинули страну, чтобы избежать ответственности.
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