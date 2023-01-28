Две теннисистки из СНГ встретятся в финале Australian Open

Обе спортсменки сейчас в хорошей форме, поэтому точно предсказать победителя не берутся даже букмеккеры. Соболенко более титулованная – она была второй ракеткой мира, у нее 11 побед на крупных турнирах. У Рыбакиной таких только три.

С другой стороны, казахстанская теннисистка год назад выиграла Уимблдон, а представительница Беларуси побеждала на турнирах Большого шлема только в парном разряде.

Финальный матч Australian Open начнется в 11:30 по московскому времени.