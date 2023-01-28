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Две теннисистки из СНГ встретятся в финале Australian Open

28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В субботу, 28 января, пройдет финал Открытого чемпионата Австралии. Как сообщает «МИР 24», в решающем матче сыграют две спортсменки из СНГ: Арина Соболенко из Беларуси сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Обе спортсменки сейчас в хорошей форме, поэтому точно предсказать победителя не берутся даже букмеккеры. Соболенко более титулованная – она была второй ракеткой мира, у нее 11 побед на крупных турнирах. У Рыбакиной таких только три.

С другой стороны, казахстанская теннисистка год назад выиграла Уимблдон, а представительница Беларуси побеждала на турнирах Большого шлема только в парном разряде.

Финальный матч Australian Open начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл во втором круге Australian Open.американцу Маккензи Макдональду.



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Арина Соболенко из Беларуси сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
 
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