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Две теннисистки из СНГ встретятся в финале Australian Open
28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В субботу, 28 января, пройдет финал Открытого чемпионата Австралии. Как сообщает «МИР 24», в решающем матче сыграют две спортсменки из СНГ: Арина Соболенко из Беларуси сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Обе спортсменки сейчас в хорошей форме, поэтому точно предсказать победителя не берутся даже букмеккеры. Соболенко более титулованная – она была второй ракеткой мира, у нее 11 побед на крупных турнирах. У Рыбакиной таких только три.
С другой стороны, казахстанская теннисистка год назад выиграла Уимблдон, а представительница Беларуси побеждала на турнирах Большого шлема только в парном разряде.
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Арина Соболенко из Беларуси сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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