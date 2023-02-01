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Президенты Беларуси и Зимбабве подписали пакет соглашений о сотрудничестве

01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве трактор «Беларус» для использования в личном подсобном хозяйстве. Президент Беларуси находится в южноафриканской стране с государственным визитом, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вместо африканского колорита национальный белорусский. В этот раз Александра Лукашенко приветствуют не танцами и барабанами, а хлебом-солью. Как дома.

А вокруг одни «Беларусы» – тракторы. Это результат многолетнего сотрудничества, отметил президент. Один образец подарил коллеге для личного подсобного хозяйства.

И Беларусь, и Зимбабве живут и работают в условиях западных санкций. Это еще один стимул для взаимодействия.

«Прежде всего хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие», – сказал Александр Лукашенко.

Для Зимбабве момент передачи техники исторический. Начинается третий этап программы по механизации фермерских хозяйств. Беларусь направляет в страну не только тракторы. Еще сеялки и другое оборудование. А это залог продовольственной безопасности. В прошлом году, например, Зимбабве впервые удалось обеспечить себя зерном.

«Мы сотрудничаем, практически помогая друг другу. Аграрный сектор занимает большую часть экономики Зимбабве. И страна обеспечила продовольственную безопасность. У нас есть видение и друг, который разделяет его. И мы достигли этого при поддержке моего брата Александра Лукашенко», – заявил Эммерсон Мнангагва.

Беларусь не только поставляет сельхозмашины на юг Африки. Здесь налажено сервисное обслуживание и обучение сотрудников.

Во время переговоров с зимбабвийским коллегой Александр Лукашенко призвал двигаться дальше к совместным производствам и инвестпроектам.

«В области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – отметил Лукашенко.

Присутствие на рынке Африки для Беларуси выгодно. Здесь востребовано то, от чего отказались западные партнеры. Например, калийные удобрения. Лукашенко уверен: за континентом будущее.

«Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям», – сказал Лукашенко.

Эммерсон Мнангагва поблагодарил белорусского лидера за визит. И заметил: при личном общении удается сделать гораздо больше.

«Из-за пандемии мы были вынуждены дважды переносить этот визит. И наконец наш дорогой брат смог осуществить его. Этот визит укрепляет, расширяет и консолидирует наши двусторонние отношения», – подчеркнул Эммерсон Мнангагва.

Результатом встречи стал пакет международных документов, соглашений и меморандумов. Беларусь и Зимбабве будут сотрудничать в налоговой сфере, образовании. А Минск и Хараре теперь города-побратимы.

В этом году в Зимбабве открылось посольство Беларуси. Александр Лукашенко ожидает ответного шага от зимбабвийских дипломатов в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко находится в африканской стране с государственным визитом.
 
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