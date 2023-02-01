Президенты Беларуси и Зимбабве подписали пакет соглашений о сотрудничестве

Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве трактор «Беларус» для использования в личном подсобном хозяйстве. Президент Беларуси находится в южноафриканской стране с государственным визитом, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Вместо африканского колорита национальный белорусский. В этот раз Александра Лукашенко приветствуют не танцами и барабанами, а хлебом-солью. Как дома.
А вокруг одни «Беларусы» – тракторы. Это результат многолетнего сотрудничества, отметил президент. Один образец подарил коллеге для личного подсобного хозяйства.
И Беларусь, и Зимбабве живут и работают в условиях западных санкций. Это еще один стимул для взаимодействия.
«Прежде всего хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие», – сказал Александр Лукашенко.
Для Зимбабве момент передачи техники исторический. Начинается третий этап программы по механизации фермерских хозяйств. Беларусь направляет в страну не только тракторы. Еще сеялки и другое оборудование. А это залог продовольственной безопасности. В прошлом году, например, Зимбабве впервые удалось обеспечить себя зерном.
«Мы сотрудничаем, практически помогая друг другу. Аграрный сектор занимает большую часть экономики Зимбабве. И страна обеспечила продовольственную безопасность. У нас есть видение и друг, который разделяет его. И мы достигли этого при поддержке моего брата Александра Лукашенко», – заявил Эммерсон Мнангагва.
Беларусь не только поставляет сельхозмашины на юг Африки. Здесь налажено сервисное обслуживание и обучение сотрудников.
Во время переговоров с зимбабвийским коллегой Александр Лукашенко призвал двигаться дальше к совместным производствам и инвестпроектам.
«В области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – отметил Лукашенко.
Присутствие на рынке Африки для Беларуси выгодно. Здесь востребовано то, от чего отказались западные партнеры. Например, калийные удобрения. Лукашенко уверен: за континентом будущее.
«Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям», – сказал Лукашенко.
Эммерсон Мнангагва поблагодарил белорусского лидера за визит. И заметил: при личном общении удается сделать гораздо больше.
«Из-за пандемии мы были вынуждены дважды переносить этот визит. И наконец наш дорогой брат смог осуществить его. Этот визит укрепляет, расширяет и консолидирует наши двусторонние отношения», – подчеркнул Эммерсон Мнангагва.
Результатом встречи стал пакет международных документов, соглашений и меморандумов. Беларусь и Зимбабве будут сотрудничать в налоговой сфере, образовании. А Минск и Хараре теперь города-побратимы.
В этом году в Зимбабве открылось посольство Беларуси. Александр Лукашенко ожидает ответного шага от зимбабвийских дипломатов в Минске.