Президенты Беларуси и Зимбабве подписали пакет соглашений о сотрудничестве

«Мы сотрудничаем, практически помогая друг другу. Аграрный сектор занимает большую часть экономики Зимбабве. И страна обеспечила продовольственную безопасность. У нас есть видение и друг, который разделяет его. И мы достигли этого при поддержке моего брата Александра Лукашенко», – заявил Эммерсон Мнангагва.

Беларусь не только поставляет сельхозмашины на юг Африки. Здесь налажено сервисное обслуживание и обучение сотрудников.



Во время переговоров с зимбабвийским коллегой Александр Лукашенко призвал двигаться дальше к совместным производствам и инвестпроектам.

«В области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – отметил Лукашенко.

Присутствие на рынке Африки для Беларуси выгодно. Здесь востребовано то, от чего отказались западные партнеры. Например, калийные удобрения. Лукашенко уверен: за континентом будущее.

«Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям», – сказал Лукашенко.

Эммерсон Мнангагва поблагодарил белорусского лидера за визит. И заметил: при личном общении удается сделать гораздо больше.

«Из-за пандемии мы были вынуждены дважды переносить этот визит. И наконец наш дорогой брат смог осуществить его. Этот визит укрепляет, расширяет и консолидирует наши двусторонние отношения», – подчеркнул Эммерсон Мнангагва.