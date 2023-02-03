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В Союзном государстве разрабатываются новые проекты в здравоохранении и социальной сфере
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лечение детей, транзит лекарств и проведение фестиваля творчества инвалидов. Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России заявили о новых проектах в здравоохранении и социальной сфере, передает телеканал «МИР 24».
Программы в стадии разработки. За усиление кооперации врачей выступают медвузы Минска и Оренбурга. Предлагают проект по лечению детей с хроническими заболеваниями почек. Финансирование может выделить Союзное государство. А людям с ограниченными возможностями сделать доступными медицинские изделия для реабилитации.
«Если мы строим общее Союзное государство, то мы должны не просто признавать дипломы студентов друг друга, но мы должны и признавать сертификацию определенных изделий. Здесь вот как раз есть такая законодательная проблема, которую должны в том числе решить депутаты двух парламентов. Мы должны найти подходы такие, чтобы не было препятствий для движения не только людей внутри Союзного государства, но и таких необходимых медицинских изделий», – заметила председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, соцполитике и здравоохранению Елена Афанасьева.
Кроме этого, депутаты подняли вопрос сохранения мемориалов. Сейчас главные задачи для России и Беларуси не только искать средства на их восстановление, но привлекать к этому людей всех поколений.
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Медвузы Минска и Оренбурга предлагают проект по лечению детей с хроническими заболеваниями почек.
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