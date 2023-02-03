ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: шар-шпион в США и возрождение туризма в Гонконге

03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пентагон в течение двух дней следил за китайским шаром-шпионом, пролетающим над территорией Канады и США. Летающий объект решили не сбивать по соображениям безопасности, сообщает The Guardian. Представители ведомства пояснили, что шар движется на высоте, значительно превышающей коммерческое воздушное сообщение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле. По словам официальных лиц, объект сначала пролетел над Алеутскими островами Аляски, через Канаду, а затем появился над городом Биллингс, штат Монтана.

Власти Гонконга намерены раздать 500 тысяч бесплатных авиабилетов в рамках проекта по возрождению туристической индустрии. Инициатива «Привет, Гонконг» находится в разработке уже около двух лет, сообщает CNN. Билеты будут распределены между тремя авиакомпаниями – флагманским перевозчиком Cathay Pacific, HK Express и Hongkong Airlines. С 1 марта бесплатные билеты начнут распространять среди жителей Юго-Восточной Азии, с 1 апреля – среди жителей материкового Китая, с 1 мая – во всем остальном мире.

В Туркестанской области Казахстана из-за подтоплений эвакуировали более 200 человек. В пяти населенных пунктах ведутся работы по отводу воды, сообщает «Казахстанская правда». В ликвидации последствий природного бедствия задействованы силы МЧС, местных исполнительных органов, а также Министерства обороны: более 430 человек, почти 70 единиц техники и 43 мотопомпы. Для временного размещения людей акиматы подготовили четыре эвакуационных пункта в Сауранском районе

Граждане Кыргызстана смогут въехать на Мальдивы без визы. Ранее действовавшие визовые требования отменены, сообщает «Вечерний Бишкек». Путешественники смогут въехать на Мальдивы по общегражданскому паспорту и пребывать на территории 30 дней. Также в 2022 году в Кыргызстане было подписано четыре межправительственных соглашения об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов с ОАЭ, Бахрейном, Ливаном и Мальдивами.

В Мстиславе (Беларусь) начнут реконструкцию застройки XII-XIV веков на Замковой горе. Работы начнутся через несколько месяцев, после корректировки и согласования проектно-сметной документации, сообщает БелТА. На территории памятника планируют сохранить трехэтажную башню донжон. Также в работах будут учтены требования безопасности, поскольку Замковую гору посещает большое количество людей во время Рыцарских фестивалей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пентагон отслеживает воздушный шар, пролетающий над территорией Казаны и Соединенных Штатов. В Гонконге начнут раздавать бесплатные авиабилеты для возрождения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суворовцам и курсантам в Минске рассказали о событиях в Сталинграде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2023
Mir24.TV Belarus
03.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика