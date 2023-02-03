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О чем пишут мировые СМИ: шар-шпион в США и возрождение туризма в Гонконге
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пентагон в течение двух дней следил за китайским шаром-шпионом, пролетающим над территорией Канады и США. Летающий объект решили не сбивать по соображениям безопасности, сообщает
Власти Гонконга намерены раздать 500 тысяч бесплатных авиабилетов в рамках проекта по возрождению туристической индустрии. Инициатива «Привет, Гонконг» находится в разработке уже около двух лет, сообщает
В Туркестанской области Казахстана из-за подтоплений эвакуировали более 200 человек. В пяти населенных пунктах ведутся работы по отводу воды, сообщает
Граждане Кыргызстана смогут въехать на Мальдивы без визы. Ранее действовавшие визовые требования отменены, сообщает
В Мстиславе (Беларусь) начнут реконструкцию застройки XII-XIV веков на Замковой горе. Работы начнутся через несколько месяцев, после корректировки и согласования проектно-сметной документации, сообщает
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Пентагон отслеживает воздушный шар, пролетающий над территорией Казаны и Соединенных Штатов. В Гонконге начнут раздавать бесплатные авиабилеты для возрождения...
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