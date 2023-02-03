О чем пишут мировые СМИ: шар-шпион в США и возрождение туризма в Гонконге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пентагон в течение двух дней следил за китайским шаром-шпионом, пролетающим над территорией Канады и США. Летающий объект решили не сбивать по соображениям безопасности, сообщает The Guardian . Представители ведомства пояснили, что шар движется на высоте, значительно превышающей коммерческое воздушное сообщение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле. По словам официальных лиц, объект сначала пролетел над Алеутскими островами Аляски, через Канаду, а затем появился над городом Биллингс, штат Монтана.

Власти Гонконга намерены раздать 500 тысяч бесплатных авиабилетов в рамках проекта по возрождению туристической индустрии. Инициатива «Привет, Гонконг» находится в разработке уже около двух лет, сообщает CNN . Билеты будут распределены между тремя авиакомпаниями – флагманским перевозчиком Cathay Pacific, HK Express и Hongkong Airlines. С 1 марта бесплатные билеты начнут распространять среди жителей Юго-Восточной Азии, с 1 апреля – среди жителей материкового Китая, с 1 мая – во всем остальном мире.

В Туркестанской области Казахстана из-за подтоплений эвакуировали более 200 человек. В пяти населенных пунктах ведутся работы по отводу воды, сообщает «Казахстанская правда» . В ликвидации последствий природного бедствия задействованы силы МЧС, местных исполнительных органов, а также Министерства обороны: более 430 человек, почти 70 единиц техники и 43 мотопомпы. Для временного размещения людей акиматы подготовили четыре эвакуационных пункта в Сауранском районе

Граждане Кыргызстана смогут въехать на Мальдивы без визы. Ранее действовавшие визовые требования отменены, сообщает «Вечерний Бишкек» . Путешественники смогут въехать на Мальдивы по общегражданскому паспорту и пребывать на территории 30 дней. Также в 2022 году в Кыргызстане было подписано четыре межправительственных соглашения об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов с ОАЭ, Бахрейном, Ливаном и Мальдивами.