Главный бухгалтер увольняется: что делать владельцу бизнеса или директору, чтобы не было проблем в будущем

Источник материала: ProBusiness

Главный бухгалтер — один из ключевых сотрудников компании. Поэтому его уход из компании — это всегда непростой процесс. Что делать руководителю, если главбух решил уволиться? Какие действия следует предпринять до увольнения сотрудника, чтобы обезопасить компанию в будущем? На эти вопросы ответила директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт» Людмила Царик.

Людмила Царик

Директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт»

Пример

— Для начала давайте обозначим ситуацию, которая может служить примером.

У главного бухгалтера заканчивался срок трудового контракта, наниматель уведомил надлежащим образом и предложил продолжить трудовые отношения, работник за неделю до истечения срока отказался. За день до увольнения выяснилось, что за период своей работы в должности главного бухгалтера работник недобросовестно выполнял свои трудовые обязанности: не закрыл отчетные периоды, не сдал вовремя отчетность и т.п.

Итог: работник уволен в связи с истечением срока трудового контракта, а его работа так и осталась невыполненной. Бремя нести ответственность «за недочеты работы» перешло к директору организации.

Вопрос: как нанимателю защитить себя от такой ситуации и как в дальнейшем избежать подобных случаев?

Варианты решения и возможные последствия

Никаких особенностей увольнения бухгалтера в трудовом законодательстве РБ не предусматривается (трудовой договор с главным бухгалтером, как и с другими работниками, расторгается по основаниям, перечисленным в ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Но этот вопрос для многих актуален, особенно после того, как законом от 11 октября 2022 года № 210-З «Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» внесены изменения в закон «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 года № 57-З: с 1 января 2023 года должность главного бухгалтера должна быть исключена из штатного расписания филиала, а вместо нее введена другая должность в сфере бухгалтерского учета.

На этом основании наниматель обязан изменить должность на иную в сфере бухгалтерского учета (внутренний перевод), а в случае несогласия работника — уволить, так как с 1 января 2023 года к организациям не будут относиться филиалы, и должности «главный бухгалтер» в филиале быть не должно.

Как нанимателю защитить себя от ошибок и недочетов «предыдущего бухгалтера»

При увольнении главному бухгалтеру в обязательном порядке необходимо составлять акт приема-передачи дел для нанимателя.

«Передача дел с актом» определена в п. 2 ст. 8 закона от 12 июля 2013 года № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»:

при назначении на должность и освобождении от должности главного бухгалтера организации, руководителя организации в случае, предусмотренном п. 2 ст. 7 закона № 57-З;

при передаче по договору ведения бухгалтерского учета и составления отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

Также нужно отметить, что закон № 57-З не уточняет, что данный перечень случаев является ограничительным. Это значит, что составление акта передачи дел возможно в т.ч. при увольнении бухгалтера.





Что необходимо зафиксировать в акте приема-передачи дел

В акте передающей стороной будет главный бухгалтер, который увольняется, а принимающей стороной может быть либо новый главбух, либо директор организации. Все зависит от конкретных ситуаций.

В акте фиксируем следующее:

Ф.И.О. главных бухгалтеров, принимающих и сдающих дела;

наименования передаваемых первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, форм бухгалтерской, налоговой, статистической, иной отчетности, прочие необходимые сведения.

Акт должен содержать перечень принятых дел, книг, журналов, документов и др. При большом количестве передаваемых дел к акту приема-передачи дел надо оформить отдельным приложением перечень передаваемых документов по акту. В интересах нанимателя — подробно описать передаваемые от бухгалтера документы с указанием наименования, даты, номера. Акт составляется в 3 экземплярах, подписывается принимающей и передающей сторонами.

Что делать, если главный бухгалтер отказывается при увольнении передавать свои дела

Законно ли не передавать дела и уйти с работы в последний день работы? Формально да, но в такой ситуации надо страховаться директору и сделать все возможное, чтобы документально зафиксировать передачу дел, так как за организацию бухгалтерского учета отвечает директор и главбух имеет право не выходить на работу после дня увольнения.

В случае, если главный бухгалтер отказывается передавать дела новому сотруднику либо директору, то последнему необходимо этот отказ оформить документально.

В дальнейшем, при проверке организации, к уволенному бухгалтеру за действие (бездействие), которым причинен ущерб нанимателю в период работы данного работника, может быть применена административная или уголовная ответственность. А чтобы доказать вину уволенного сотрудника, необходимо предъявить проверяющим акт приема-передачи дел с предыдущим сотрудником.

Из практики судебных дел: суд, рассматривая дела такой категории, исходит из того, что бухгалтер обязан доказать свою невиновность, отсутствие противоправности своего поведения в отчетном периоде проверки. А для этого необходимо доказать, что те действия, которые, по мнению проверяющих, привели к возникновению ущерба, не входят в должностные обязанности бухгалтера.

Виды ответственности главного бухгалтера

Так как мы рассматриваем действия нанимателя после увольнения, то в данном случае, речь пойдет о следующих видах ответственности:

уголовная;

гражданско-правовая;

субсидиарная.





Уголовная ответственность

Эта форма ответственности главного бухгалтера применяется в соответствии с положениями статьи 243 УК РБ за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, а также от исполнения возложенной на компанию функции налогового агента.

Уголовная ответственность наступает при крупном и особо крупном размере недоимки. Для привлечения главного бухгалтера нужно доказать факт его сознательных действий в собственных корыстных интересах. Не допускается ответственность бухгалтера в рамках уголовного права за нарушения, допущенные из-за непрофессионализма, недостаточного уровня квалификации, из-за ошибок.

Наиболее мягкой мерой будет штраф или лишение права занимать соответствующую должность. Кардинальная мера — это лишение свободы сроком до 7 лет, с последующим запретом занимать определенные должности.

Гражданско-правовая ответственность

Так как на главном бухгалтере лежит ответственность за правильное исчисление, своевременную уплату всех видов обязательных платежей, нанесенный его действиями ущерб может подлежать взысканию в рамках гражданско-правового иска. Как правило, иски подаются налоговой службой в отношении главного бухгалтера, наряду с директором и другими руководящими сотрудниками организации, которые уже были привлечены за неуплату к уголовной ответственности. В иске фигурирует требование возместить вред, который был нанесен бюджету в виде неуплаченных налогов, в том числе и за период, в котором работал уволенный главный бухгалтер.

Важно: ответственность главного бухгалтера наступает в соответствии со статьей 372 Гражданского кодекса Республики Беларусь для лиц, не исполнивших, либо выполнивших свои обязательства ненадлежащим образом. В этом случае, уже бывшему главному бухгалтеру придется доказывать «свою непричастность».

Субсидиарная ответственность

Главный бухгалтер может привлекаться к субсидиарной ответственности по долгам организации перед внешними кредиторами в рамках процедуры банкротства. Если имущества компании недостаточно для погашения задолженности, то ее оставшуюся часть можно взыскать с директора и других должностных лиц, в том числе и с главного бухгалтера на основании закона № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».

Условия привлечения к ответственности

Кредиторами должен быть доказан факт нанесения их интересам ущерба.

На практике, привлечь главного бухгалтера к этой форме ответственности достаточно сложно. Для этого кредиторам необходимо предъявить убедительные доказательства его прямой вины к неплатежеспособности организации-должника.

Иногда главный бухгалтер может нести субсидиарную ответственность и вне рамок банкротства. Этот прием использует налоговая при подозрениях, что ответственные должностные лица компании-неплательщика предпринимают действия по сокрытию ее имущества. Налоговики должны доказать, что компания используется ее учредителями и руководством только как средство для осуществления недобросовестной деятельности. Ответственность в этом случае может распространяться только на сумму недоимки и начисленной пени.

Какими нормативно-правовыми актами следует руководствоваться при оценке работы бухгалтера

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности»

Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»

Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства»

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 г. № 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности „Индивидуальная бухгалтерская отчетность“, внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь»

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 г. № 80 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности „Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки“ и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета»

Декрет от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»

Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (утверждает «Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования», «Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»)

Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности»

Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 296-З «Трудовой кодекс Республики Беларусь»

Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З «Гражданский кодекс Республики Беларусь»

Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 71-З «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)»

Кодекс Республики Беларусь от 19.12.2002 г. № 166-З «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)»

Выводы