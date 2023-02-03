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Главный бухгалтер увольняется: что делать владельцу бизнеса или директору, чтобы не было проблем в будущем
03.02.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Главный бухгалтер — один из ключевых сотрудников компании. Поэтому его уход из компании — это всегда непростой процесс. Что делать руководителю, если главбух решил уволиться? Какие действия следует предпринять до увольнения сотрудника, чтобы обезопасить компанию в будущем? На эти вопросы ответила директор юридической компании
Пример
— Для начала давайте обозначим ситуацию, которая может служить примером.
Итог: работник уволен в связи с истечением срока трудового контракта, а его работа так и осталась невыполненной. Бремя нести ответственность «за недочеты работы» перешло к директору организации.
Вопрос: как нанимателю защитить себя от такой ситуации и как в дальнейшем избежать подобных случаев?
Варианты решения и возможные последствия
Никаких особенностей увольнения бухгалтера в трудовом законодательстве РБ не предусматривается (трудовой договор с главным бухгалтером, как и с другими работниками, расторгается по основаниям, перечисленным в ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Но этот вопрос для многих актуален, особенно после того, как законом от 11 октября 2022 года № 210-З «Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» внесены изменения в закон «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 года № 57-З: с 1 января 2023 года должность главного бухгалтера должна быть исключена из штатного расписания филиала, а вместо нее введена другая должность в сфере бухгалтерского учета.
На этом основании наниматель обязан изменить должность на иную в сфере бухгалтерского учета (внутренний перевод), а в случае несогласия работника — уволить, так как с 1 января 2023 года к организациям не будут относиться филиалы, и должности «главный бухгалтер» в филиале быть не должно.
Как нанимателю защитить себя от ошибок и недочетов «предыдущего бухгалтера»
При увольнении главному бухгалтеру в обязательном порядке необходимо составлять акт приема-передачи дел для нанимателя.
«Передача дел с актом» определена в п. 2 ст. 8 закона от 12 июля 2013 года № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»:
Также нужно отметить, что закон № 57-З не уточняет, что данный перечень случаев является ограничительным. Это значит, что составление акта передачи дел возможно в т.ч. при увольнении бухгалтера.
Что необходимо зафиксировать в акте приема-передачи дел
В акте передающей стороной будет главный бухгалтер, который увольняется, а принимающей стороной может быть либо новый главбух, либо директор организации. Все зависит от конкретных ситуаций.
В акте фиксируем следующее:
Акт должен содержать перечень принятых дел, книг, журналов, документов и др. При большом количестве передаваемых дел к акту приема-передачи дел надо оформить отдельным приложением перечень передаваемых документов по акту. В интересах нанимателя — подробно описать передаваемые от бухгалтера документы с указанием наименования, даты, номера. Акт составляется в 3 экземплярах, подписывается принимающей и передающей сторонами.
Что делать, если главный бухгалтер отказывается при увольнении передавать свои дела
Законно ли не передавать дела и уйти с работы в последний день работы? Формально да, но в такой ситуации надо страховаться директору и сделать все возможное, чтобы документально зафиксировать передачу дел, так как за организацию бухгалтерского учета отвечает директор и главбух имеет право не выходить на работу после дня увольнения.
В случае, если главный бухгалтер отказывается передавать дела новому сотруднику либо директору, то последнему необходимо этот отказ оформить документально.
В дальнейшем, при проверке организации, к уволенному бухгалтеру за действие (бездействие), которым причинен ущерб нанимателю в период работы данного работника, может быть применена административная или уголовная ответственность. А чтобы доказать вину уволенного сотрудника, необходимо предъявить проверяющим акт приема-передачи дел с предыдущим сотрудником.
Виды ответственности главного бухгалтера
Так как мы рассматриваем действия нанимателя после увольнения, то в данном случае, речь пойдет о следующих видах ответственности:
Уголовная ответственность
Эта форма ответственности главного бухгалтера применяется в соответствии с положениями статьи 243 УК РБ за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, а также от исполнения возложенной на компанию функции налогового агента.
Уголовная ответственность наступает при крупном и особо крупном размере недоимки. Для привлечения главного бухгалтера нужно доказать факт его сознательных действий в собственных корыстных интересах. Не допускается ответственность бухгалтера в рамках уголовного права за нарушения, допущенные из-за непрофессионализма, недостаточного уровня квалификации, из-за ошибок.
Наиболее мягкой мерой будет штраф или лишение права занимать соответствующую должность. Кардинальная мера — это лишение свободы сроком до 7 лет, с последующим запретом занимать определенные должности.
Гражданско-правовая ответственность
Так как на главном бухгалтере лежит ответственность за правильное исчисление, своевременную уплату всех видов обязательных платежей, нанесенный его действиями ущерб может подлежать взысканию в рамках гражданско-правового иска. Как правило, иски подаются налоговой службой в отношении главного бухгалтера, наряду с директором и другими руководящими сотрудниками организации, которые уже были привлечены за неуплату к уголовной ответственности. В иске фигурирует требование возместить вред, который был нанесен бюджету в виде неуплаченных налогов, в том числе и за период, в котором работал уволенный главный бухгалтер.
Субсидиарная ответственность
Главный бухгалтер может привлекаться к субсидиарной ответственности по долгам организации перед внешними кредиторами в рамках процедуры банкротства. Если имущества компании недостаточно для погашения задолженности, то ее оставшуюся часть можно взыскать с директора и других должностных лиц, в том числе и с главного бухгалтера на основании закона № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».
Условия привлечения к ответственности
Кредиторами должен быть доказан факт нанесения их интересам ущерба.
На практике, привлечь главного бухгалтера к этой форме ответственности достаточно сложно. Для этого кредиторам необходимо предъявить убедительные доказательства его прямой вины к неплатежеспособности организации-должника.
Иногда главный бухгалтер может нести субсидиарную ответственность и вне рамок банкротства. Этот прием использует налоговая при подозрениях, что ответственные должностные лица компании-неплательщика предпринимают действия по сокрытию ее имущества. Налоговики должны доказать, что компания используется ее учредителями и руководством только как средство для осуществления недобросовестной деятельности. Ответственность в этом случае может распространяться только на сумму недоимки и начисленной пени.
Какими нормативно-правовыми актами следует руководствоваться при оценке работы бухгалтера
Выводы
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Главный бухгалтер увольняется: что делать владельцу бизнеса или директору, чтобы не было проблем в будущем
Главный бухгалтер - один из ключевых сотрудников компании. Поэтому его уход из компании - это всегда непростой процесс. Что делать руководителю, если главбух решил...
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