Из-за теплой зимы паводки в Беларуси начались раньше обычного

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за аномально теплой зимы реки выходят из берегов в Беларуси. В Брестской области в воде оказались жилые дома, набережные и дороги. Пострадавшим помогают спасатели, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

По щиколотку или по колено. Жители Бреста и окрестностей соревнуются, у кого видео со стихией лучше. Кадры с затопленными участками заполонили интернет.



А Максиму Кондрасюку не до соревнований в сети. Приходится придумывать способы передвижения по затопленному участку. Привычную обувь он сменил на резиновые сапоги. Местами огромные лужи приходится перепрыгивать, но больше волнуется за весенние посадки.



«Вода на участках – зло, особенно паводок. По весне, когда огородные хлопоты начнутся, вода будет очень долго стоять, посадки каких-то растений очень затруднятся», – отметил житель дачного поселка Максим Кондрасюк.

А соседка Максима Кондрасюка слов найти не может. Сидит возле погреба, словно у разбитого корыта. Все заготовки оказались в воде.



Из берегов в Бресте вышли реки Западный Буг и Муховец. К весенним разливам здесь привыкли, но к зимним нет. Пострадавшим помогают спасатели: перевозят на своих машинах через затопленные участки дорог и откачивают воду.

«Поступило семь сообщений о подтоплениях приусадебных участков и подвальных помещений. В двух случаях, где присутствовала угроза жизни граждан, привлечены силы и средства подразделений по чрезвычайным ситуациям», – указал начальник Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Ковальчук.

«Разлив произошел так рано, потому что 11 декабря был большой снегопад, это считается у нас очень опасным явлением. Но потом наступила сильная оттепель, если помните, в Новый год было 16 градусов тепла, этот снег начал таять, и в конце декабря уровни воды пошли вверх», – объяснил руководитель группы гидрологии Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Козырев.

А это набережная Бреста. Лавочки для отдыха почти ушли под воду. Вместе с ними скрылся и городской пляж. Прогулки здесь пока придется отложить. Но жители города оптимизма не теряют, к ситуации подходят с юмором.

«Хотелось бы посидеть где-то на скамейке, но, с другой стороны, можно побольше двигаться. Погода меняется», – сказала жительница Бреста Нина Хворик.

Так реки в Брестской области последний раз разливались в 2013-м и 2018 годах. Синоптики уверяют: уровень воды падает ежедневно. Подтопленными сейчас остаются только низины.