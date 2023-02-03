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Из-за теплой зимы паводки в Беларуси начались раньше обычного
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за аномально теплой зимы
По щиколотку или по колено. Жители Бреста и окрестностей соревнуются, у кого видео со стихией лучше. Кадры с затопленными участками заполонили интернет.
А соседка Максима Кондрасюка слов найти не может. Сидит возле погреба, словно у разбитого корыта. Все заготовки оказались в воде.
«Разлив произошел так рано, потому что 11 декабря был большой снегопад, это считается у нас очень опасным явлением. Но потом наступила сильная оттепель, если помните, в Новый год было 16 градусов тепла, этот снег начал таять, и в конце декабря уровни воды пошли вверх», – объяснил руководитель группы гидрологии Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Козырев.
А это набережная Бреста. Лавочки для отдыха почти ушли под воду. Вместе с ними скрылся и городской пляж. Прогулки здесь пока придется отложить. Но жители города оптимизма не теряют, к ситуации подходят с юмором.
«Хотелось бы посидеть где-то на скамейке, но, с другой стороны, можно побольше двигаться. Погода меняется», – сказала жительница Бреста Нина Хворик.
Так реки в Брестской области последний раз разливались в 2013-м и 2018 годах. Синоптики уверяют: уровень воды падает ежедневно. Подтопленными сейчас остаются только низины.
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В Брестской области в воде оказались жилые дома, набережные и дороги. Пострадавшим помогают спасатели.
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