«МИР» в Беларуси. Яркие моменты из жизни журналистов в кадре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мобильность, эрудиция, нестандартный взгляд на повседневную жизнь и готовность прийти на помощь тем, кто нуждается, – минимум, необходимый журналисту телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Передвижная телевизионная станция первой приезжает на место событий, а сотрудники канала готовы к любым экстремальным условиям ради уникального и честного контента. Как результат, за 10 лет проекты, которые выходили в эфир, неоднократно получали национальные и международные премии. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказывает о ярких моментах из жизни журналистов в кадре в программе «Специальный репортаж» .