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«МИР» в Беларуси. Яркие моменты из жизни журналистов в кадре
06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мобильность, эрудиция, нестандартный взгляд на повседневную жизнь и готовность прийти на помощь тем, кто нуждается, – минимум, необходимый журналисту телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Передвижная телевизионная станция первой приезжает на место событий, а сотрудники канала готовы к любым экстремальным условиям ради уникального и честного контента. Как результат, за 10 лет проекты, которые выходили в эфир, неоднократно получали национальные и международные премии. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказывает о ярких моментах из жизни журналистов в кадре в программе
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За 10 лет проекты, созданные журналистами МТРК «Мир» в Беларуси, неоднократно получали национальные и международные премии. О телевизионной кухне смотрите в...
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