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Выпуск банковских карт резко вырос в ряде стран СНГ и Грузии в 2022 году

09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объемы выпуска банковских карт в некоторых странах ближнего зарубежья значительно вырос в прошлом году. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на данные статистики нацбанков Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Грузии.

Как поясняется, годовые темпы роста поступления банковских карт в обращение в ряде стран СНГ в большинстве случаев поставили рекорды за последние пять лет. Так, наибольшие показатели прироста карт локальных и международных платежных систем зарегистрировал ЦБ Таджикистана, где число карт в обращении за год возросло на 45,5% – до 5 млн штук.

В Узбекистане количество карт всех платежных систем за прошлый год выросло на 26,2% – до 34,2 млн штук. В Кыргызстане число карт международных платежных систем увеличилось за девять месяцев 2022 года на 37,4% – до 1,8 млн штук, в Армении за три квартала этот показатель вырос на 18,7% – до 2,1 млн карт. Число карт всех платежных систем в Азербайджане за 2022 год возросло на 18,3%, до 13,6 млн штук, в Беларуси – на 14,9%, до 18 млн штук.

В Казахстане число выпущенных карт международных платежных систем за минувший год увеличилось на 8,35%, до 42,9 млн штук, в Грузии – на 4,6%, до 6,2 млн штук.

Ранее IT-эксперты рассказали, как получить доступ к приложению банка, если его больше нет в магазине приложений.



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Наибольшие показатели прироста карт локальных и международных платежных систем зарегистрировал ЦБ Таджикистана.
 
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