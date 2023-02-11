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Польша закрыла погранпереход с Беларусью «Бобровники»

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Польша закрывает пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью. Об этом в соцсетях заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. По его словам, решение о приостановке работы погранперехода связано с интересами государственной безопасности страны, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

С польскими «Бобровниками» граничит белорусская «Берестовица» в Гродненской области. Это крупный погранпереход между странами. В прошлом году он стал одним из эпицентров километровых очередей фур на границе с ЕС. Сегодня поток грузовых и легковых машин в нем полностью остановлен.

«Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет. Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска», – заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

В ноябре прошлого года после обострения миграционного кризиса польская сторона закрыла три пункта пропуска. Из шести погранпереходов остались работать лишь два. По одному для грузового и легкового транспорта.

Желающим сейчас выехать за границу стоит учитывать изменения. Как и то, что, скорее всего, на границе придется провести еще больше времени, чем раньше.



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Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит и предупреждает, что в других пунктах пропуска может возникнуть коллапс.
 
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