Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию

МЧС отправило в Сирию палатки, одеяла и средства гигиены, предприятия Минздрава – медикаменты, медицинские перчатки, бинты, дезинфицирующие средства. «Беллегпром» – утепленную взрослую и детскую одежду, Управление делами президента Республики Беларусь – спальные мешки. Предметы первой необходимости собрали Белорусский союз женщин и Белорусский Красный Крест.

Общий вес гуманитарной помощи, отправленной на авиационном транспорте Минобороны, составил 25 тонн.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказал, что белорусы в Турции организовали сбор помощи пострадавшим .

На юго-востоке Турции 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, в Турции погибли более 24,6 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,4 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.