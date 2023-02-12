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Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию

12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправила гуманитарный груз в Сирию, передает БЕЛТА.

«По указанию главы государства МЧС Беларуси совместно с заинтересованными в кратчайшие сроки организовало сбор и доставку гуманитарной помощи жителям Сирийской Арабской Республики, пострадавшим от землетрясения. Самолет с гуманитарным грузом на борту вылетел сегодня ночью в сирийский аэропорт «Латакия», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

МЧС отправило в Сирию палатки, одеяла и средства гигиены, предприятия Минздрава – медикаменты, медицинские перчатки, бинты, дезинфицирующие средства. «Беллегпром» – утепленную взрослую и детскую одежду, Управление делами президента Республики Беларусь – спальные мешки. Предметы первой необходимости собрали Белорусский союз женщин и Белорусский Красный Крест.

Общий вес гуманитарной помощи, отправленной на авиационном транспорте Минобороны, составил 25 тонн.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказал, что белорусы в Турции организовали сбор помощи пострадавшим.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, в Турции погибли более 24,6 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,4 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.



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Общий вес помощи, отправленной на авиационном транспорте Минобороны, составил 25 тонн.
 
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