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Гуманитарный груз весом 25 тонн прибыл в сирийскую Латакию из Беларуси

12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гуманитарный груз из Беларуси прибыл в сирийский аэропорт Латакия. Его доставили спецбортом министерства обороны в сопровождении сотрудников МЧС, передает «МИР 24».

Этот груз весом 25 тонн. МЧС выделило из госрезерва продукты, палатки, одеяла и средства гигиены. Минздрав предоставил медикаменты, бинты, дезинфицирующие средства. Предприятия легкой промышленности привезли утепленную взрослую и детскую одежду, управление делами президента – спальные мешки. Белорусский союз женщин и Белорусский Красный Крест собрали предметы первой необходимости.

За сочувствие и поддержку в трудный момент поблагодарил посол Сирии в Беларуси.

«Хочу поблагодарить президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусское правительство и самих белорусов. Мы видели, как белорусский народ с любовью собирал нам гуманитарную помощь, и мы благодарны за ваше сочувствие и любовь к Сирии. Мы желаем удачи всем, кто полетит сегодня с гуманитарной помощью. Наш народ очень сильно их ждет», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Сирии в Беларуси Мохаммад аль-Умрани.

Беларусь оказывает помощь Сирии регулярно. За последние семь лет уже передано шесть гуманитарных грузов.

О том, как Турции и Сирии помогают всем миром, смотрите специальный репортаж в программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой сегодня в 18:30.



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Его доставили спецбортом министерства обороны в сопровождении сотрудников МЧС.
 
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