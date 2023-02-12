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Гуманитарный груз весом 25 тонн прибыл в сирийскую Латакию из Беларуси
12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Этот груз весом 25 тонн. МЧС выделило из госрезерва продукты, палатки, одеяла и средства гигиены. Минздрав предоставил медикаменты, бинты, дезинфицирующие средства. Предприятия легкой промышленности привезли утепленную взрослую и детскую одежду, управление делами президента – спальные мешки. Белорусский союз женщин и Белорусский Красный Крест собрали предметы первой необходимости.
За сочувствие и поддержку в трудный момент поблагодарил посол Сирии в Беларуси.
Беларусь оказывает помощь Сирии регулярно. За последние семь лет уже передано шесть гуманитарных грузов.
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Его доставили спецбортом министерства обороны в сопровождении сотрудников МЧС.
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