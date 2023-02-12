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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области
12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области, передает «МИР 24».
Матч прошел на минской «Олимпик Арене» при полных трибунах. Хозяева площадки сразу же заставили соперника обороняться. И в течение шести стартовых минут четырежды поразили ворота гродненской команды. По шайбе забросили Александр Лукашенко и сын президента – Николай. Итоговый счет – 8:1.
«Здесь прекрасная атмосфера. Все поддерживают не только команду президента, но и нас. Команды становятся более молодые, показывают более быстрый, интересный хоккей», – отметил нападающий команды Гродненской области Вячеслав Лисичкин.
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По шайбе забросили Александр Лукашенко и сын президента – Николай. Итоговый счет – 8:1.
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