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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области

12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области, передает «МИР 24».

Матч прошел на минской «Олимпик Арене» при полных трибунах. Хозяева площадки сразу же заставили соперника обороняться. И в течение шести стартовых минут четырежды поразили ворота гродненской команды. По шайбе забросили Александр Лукашенко и сын президента – Николай. Итоговый счет – 8:1.

«Вы видите, как я запыхался. Игра очень сложная, очень быстрая. С каждым годом все больше ребят, которые играли в профессиональный хоккей. Они переходят на этот уровень и тем самым не дают нам расслабляться», – рассказал защитник команды президента Беларуси Андрей Башко.

«Здесь прекрасная атмосфера. Все поддерживают не только команду президента, но и нас. Команды становятся более молодые, показывают более быстрый, интересный хоккей», – отметил нападающий команды Гродненской области Вячеслав Лисичкин.

Следующим соперником команды президента станет сборная Брестской области. Матч пройдет 11 марта.



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По шайбе забросили Александр Лукашенко и сын президента – Николай. Итоговый счет – 8:1.
 
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