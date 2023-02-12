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Радио «МИР» в Беларуси провело мастер-класс по катанию на коньках

12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опытные хоккеисты провели бесплатную тренировку для всех любителей катания на коньках – такой подарок сторонникам активного отдыха подготовило радио «МИР» в Беларуси, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Десяток любителей коньков, два тренера и ведущий радио «МИР» на 45 минут встали на коньки.

«Я считаю так: если ты не катался на коньках, значит, у тебя не было зимы. Если не было зимы, то как так? Мы с радио «МИР» решили провести бесплатный мастер-класс для того, чтобы те, кто не умел кататься, научились кататься, получили классные призы и хорошее настроение», – сказал ведущий радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков.

Опытные тренеры по хоккею показали новичкам, как правильно кататься на льду.

«Три приема показали – это «фонарики», «полуфонарики» и «ходьба на льду». Это упражнения, которые способствуют развитию равновесия у ребенка, чтобы комфортно чувствовать себя на коньках. Потом уже можно приступать дальше к элементам катания», – сказал тренер по катанию на коньках Дмитрий Арядко.

Всего пара занятий, и даже начинающий может уверенно стоять на коньках и скользить по льду. Для опытных – удовольствие двойное. Когда еще получишь мастер-класс от хоккеистов под зажигательные ритмы радио «МИР»!

- Мы всей семьей очень любим посещать каток. Считаем, что это один из лучших способов зимней активности.

- Зимой часто ездим. Стараемся каждые выходные.

- Я катаюсь приемами «кораблики», «фонарики», вперед спиной.

В конце мастер-класса лучшим ученикам достались призы от радио «МИР»: бутылка для воды и рюкзак с логотипом. Другие активные фигуристы-любители тоже не остались без подарков. Для них – сертификаты на бесплатное посещение СПА-салона, картинга и популярного катка.

«Эта площадка своего рода уникальная, она разработана под любой вид спорта. Можно сказать, что это единственный открытый каток, который закрыт крышей и защищен от ветра», – отметил заместитель директора компании услуг для активного образа жизни Василий Дегтярев.

В день каток в центре Минска посещают несколько тысяч человек. Это самый популярный вид зимнего отдыха среди жителей белорусской столицы.



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Теги: Минск
 
 
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Лучшим достались призы: рюкзак с логотипом, сертификаты на бесплатное посещение СПА-салона, картинга и катка.
 
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