Радио «МИР» в Беларуси провело мастер-класс по катанию на коньках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опытные хоккеисты провели бесплатную тренировку для всех любителей катания на коньках – такой подарок сторонникам активного отдыха подготовило радио «МИР» в Беларуси, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Десяток любителей коньков, два тренера и ведущий радио «МИР» на 45 минут встали на коньки.

«Я считаю так: если ты не катался на коньках, значит, у тебя не было зимы. Если не было зимы, то как так? Мы с радио «МИР» решили провести бесплатный мастер-класс для того, чтобы те, кто не умел кататься, научились кататься, получили классные призы и хорошее настроение», – сказал ведущий радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков.

Опытные тренеры по хоккею показали новичкам, как правильно кататься на льду.

«Три приема показали – это «фонарики», «полуфонарики» и «ходьба на льду». Это упражнения, которые способствуют развитию равновесия у ребенка, чтобы комфортно чувствовать себя на коньках. Потом уже можно приступать дальше к элементам катания», – сказал тренер по катанию на коньках Дмитрий Арядко.

Всего пара занятий, и даже начинающий может уверенно стоять на коньках и скользить по льду. Для опытных – удовольствие двойное. Когда еще получишь мастер-класс от хоккеистов под зажигательные ритмы радио «МИР»!