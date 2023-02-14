Второй энергоблок белорусской АЭС будет запущен в марте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй энергоблок белорусской атомной станции запустят уже в марте. Об этом заявил премьер-министр страны. Роман Головченко встретился с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, сообщает «МИР 24».

БелАЭС построена по российскому проекту. Атомщики из страны-соседки помогают и с запуском в сеть второго энергоблока. Ядерное топливо загрузили в конце прошлого года.

«Реализуются все мероприятия этапа «физический пуск», мы надеемся, что первое включение в сеть состоится уже в марте этого года, с выходом на этап энергетического пуска. Проект конечно же очень сложный и технически, и финансово, поэтому целесообразно встречаться, чтобы вопросы, которые прорабатываются экспертами, мы могли окончательно обсудить», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.