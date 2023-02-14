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Второй энергоблок белорусской АЭС будет запущен в марте
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Второй энергоблок белорусской атомной станции запустят уже в марте. Об этом заявил премьер-министр страны. Роман Головченко встретился с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, сообщает «МИР 24».
БелАЭС построена по российскому проекту. Атомщики из страны-соседки помогают и с запуском в сеть второго энергоблока. Ядерное топливо загрузили в конце прошлого года.
Россия и Беларусь также совместно работают над
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На станции установлены реакторы третьего поколения повышенной безопасности.
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