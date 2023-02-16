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Лукашенко встретился с представителями зарубежных и белорусских СМИ
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер Александр Лукашенко откликнулся на многочисленные просьбы и провел встречу с местными и иностранными журналистами. В стране находятся репортеры из Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии, сообщает «МИР 24».
Эта встреча не отменяет запланированного
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В стране находятся репортеры из Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии.
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