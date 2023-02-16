Лукашенко встретился с представителями зарубежных и белорусских СМИ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер Александр Лукашенко откликнулся на многочисленные просьбы и провел встречу с местными и иностранными журналистами. В стране находятся репортеры из Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии, сообщает «МИР 24».

«Пресс-секретарь мне доложила, что у нас такая мощная «армия», особенно зарубежных журналистов. Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы на несколько минут с вами не пересечемся. Посмотрев на состав сегодняшней встречи, я вижу здесь давних своих знакомых, которые приезжали ко мне, и мы основательно беседовали с ними по разным вопросам. Думаю, что в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали, это еще одна такая интересная фишка сегодняшней встречи», – отметил президент.