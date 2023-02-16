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Путин и Лукашенко выразили соболезнования Рахмону в связи с последствиями схода лавин в Таджикистане
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко направили президенту Таджикистана Эмомали Рахмону телеграммы с глубокими соболезнованиями в связи с последствиями схода лавин в республике.
Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и передал слова сочувствия родным и близким погибших.
В свою очередь Александр Лукашенко сообщил, что известие о человеческих жертвах и разрушениях восприняли в Беларуси с большой тревогой и сочувствием.
Ранее сообщалось, что
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Путин и Лукашенко выразили соболезнования Рахмону в связи с последствиями схода лавин в Таджикистане
Жертвами удара стихии стали 15 человек.
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