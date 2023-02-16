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Путин и Лукашенко выразили соболезнования Рахмону в связи с последствиями схода лавин в Таджикистане

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко направили президенту Таджикистана Эмомали Рахмону телеграммы с глубокими соболезнованиями в связи с последствиями схода лавин в республике.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области», – отмечается в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и передал слова сочувствия родным и близким погибших.

В свою очередь Александр Лукашенко сообщил, что известие о человеческих жертвах и разрушениях восприняли в Беларуси с большой тревогой и сочувствием.

«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших глубокие соболезнования», – отметил президент Республики Беларусь.

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Он также передал слова поддержки и выразил надежду на скорейшую ликвидацию последствий стихии и возвращение пострадавших районов к нормальному ритму жизни.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате схода лавин в Таджикистане увеличилось до 15 человек, больше 30 пострадали. Наиболее сложная ситуация сложилась рядом с городом Хорог – масса снега полностью снесла четыре жилых дома, а 22 разрушила частично.



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